Influencers deportivos vs macro influencers: ¿Cuál es más rentable?

Las marcas que apuesten por digital, crecerán con mayor rapidez, dicen muchos expertos. Pero, para lograr ese crecimiento, se necesita de creatividad, una buena estrategia y por qué no decirlo, de influencers. Aquellos jóvenes referentes del mundo digital que pueden hacer crecer tu marca, o destruirla con en segundos.

Luego de la participación de la selección peruana en el mundial Rusia 2018, muchos más influencers aparecieron. Hoy, no es raro ver a Aldo Corzo, Jefferson Farfán, Renato Tapia o Edison Flores hablando bien de una marca, o siendo referentes de ella.

Conversamos con Hein van der Pijl, director de innovación de Seek Perú sobre el costo de los influencers deportivos y los puntos clave para el éxito de una campaña digital.

“Hoy vendemos experiencia, no solo un producto o servicio por lo que es importante tener un mensaje que conecte con la audiencia y un referente ( influencer) que la cuente”

El mundial Rusia 2018 fue una campaña muy importante e interesante para los empresarios debido a que lograron alcanzar picos muy altos de ganancias y se acercaron a los usuarios.

Si bien los costos varían de acuerdo a diversos factores, el director de innovación de Seek Perú precisó que de acuerdo a la cantidad de seguidores el costo de un influencer (tradicional) va desde los US$ 500 hasta los US$ 1500 por post. Aquí hablamos de influencer con aproximadamente 50,000 a 150,000 seguidores.

Los que tienen un costo más mayor son los influencers deportivos, debido a la coyuntura explicó Hein van der Pijl. Entonces, la estructura es de esta manera, uno con 10,000 seguidores cobrará entre US$ 100 a 150. Si tiene 20, 0000 seguidores el costo subirá a US$ 300 – 450. De tener 60,000 seguidores el post costará US$ 500 – 700. Si hablamos de uno con más de 150,000 seguidores el costo es de US$ 1500 hasta 2000.

Lo mencionado hace referencia a un post de Facebook o Instagram. Añadió también que también existen paquetes en los que incluyen 2 historias de Instagram y un post de Facebook o Instagram, los cuales van desde US$ 800 hasta 3000.

Los precios varían también dependiendo del número de seguidores, el rubro, tendencia, la interacción por post y el tipo de colaboración. “La idea está en poder adaptar a los influencers para alcanzar o llegar a una gran cantidad de personas y fidelizarlas, de esta manera, se creará un crecimiento sostenible en la empresa. Si entendemos a nuestros usuarios, podremos lograr grandes cambios también elegir bien a los influencers que nos puede ayudar a llegar a más personas.”

En otro momento, mencionó que para que una campaña digital sea exitosa se debe conocer a la audiencia. A su vez, se tiene que transmitir un mensaje que conecte con las emociones de los usuarios o consumidor. También utilizar múltiples canales para lograr mejores resultados. “La planificación es esencial para identificar cuáles son los momentos para tomar riesgos sin dejar de lado la coyuntura. Arriesgando lograremos mejores resultados.”, finalizó.