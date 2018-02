Igualdad de género: Conozca a la única mujer en la cúpula de Toyota

Chika Kako es una rareza en los escalafones superiores de Toyota Motor Corp.

El mes pasado, la mujer de 50 años fue ascendida al segundo cargo más importante de la división de lujo Lexus, convirtiéndose en la única mujer entre los 53 principales gerentes del fabricante de automóviles.

El presidente de la compañía, Akio Toyoda, ha hecho que la diversificación de su estructura ejecutiva sea una prioridad, pero mientras seis extranjeros han subido a los rangos más altos de la compañía, la ascensión de las mujeres ha sido más lenta.

"Para ser sincera, nunca pensé realmente en abordar mi trabajo desde el punto de vista de ser mujer", dijo Kako, con la que Toyota organizó una entrevista grupal en su oficina principal de Nagoya después de un evento anual de mesa redonda para presentar a nuevos ejecutivos. "Mi misión siempre ha sido decir lo que pienso".

Incluso con la iniciativa "womenomics" (el empoderamiento de la mujer en la economía japonesa) del primer ministro Shinzo Abe, Japón no ha logrado mucho avance en lograr que las mujeres ocupen posiciones de poder.

La industria automotriz, en particular, sigue siendo un mundo de hombres. Nissan Motor Co. lidera el grupo en términos de igualdad de género, donde las mujeres representan más del 10% de sus gerentes a nivel nacional. En Toyota, menos del 2% de los 9,977 gerentes de la compañía son mujeres.

"Kako-san es un modelo a seguir", dijo Tatsuo Yoshida, analista del sector automotor de Sawakami Asset Management Inc. en Tokio. "Hay muchas jóvenes ingenieras en la empresa que pueden observar su carrera profesional y decir: ’Quiero ser como ella’".

La iniciativa de diversidad de Toyota sufrió un revés en el 2015 cuando su entonces ejecutiva de mayor rango, la titular de comunicaciones Julie Hamp, se vio obligada a renunciar después de incumplir las leyes de drogas de Japón al importar analgésicos de forma ilegal. Hamp provenía de PepsiCo Inc. y había sido contratada en el 2012.

Escalera corporativa

Kako es la primera mujer en alcanzar el rango de directora gerente al ascender en la escala corporativa dentro de Toyota. Llegó a la compañía en 1989, el mismo año en que el fabricante de automóviles hizo que las mujeres fueran elegibles para puestos de especialización profesional.

Después de una temporada en Bélgica, donde trabajó en la refinación de interiores de vehículos, Kako se convirtió en la primera ingeniera jefe de Toyota. Su primera tarea, en 2013, fue supervisar una renovación del hatchback híbrido Lexus CT.

Ahora es la segunda al mando de toda la división Lexus, un negocio importante que ha tenido dificultades últimamente. Lexus no ha liderado las ventas de autos de lujo en Estados Unidos desde el 2010 y el año pasado la marca cayó por debajo del promedio de la industria en un estudio de J.D. Power sobre la calidad de los autos nuevos que es seguido con atención.

Esta semana, Lexus se anotó una victoria al obtener por séptimo año consecutivo el primer lugar en la encuesta de la firma de investigación sobre la fiabilidad a largo plazo.

"Necesitamos una visión amplia para Lexus", dijo Kako. "Queremos ser una marca distintiva. Tratar de abarcar todo no es nuestro estilo".

Algo que no ha cambiado en los casi 30 años desde que Kako comenzó en Toyota: todavía está soltera. "Simplemente no tuve la oportunidad de casarme", dijo. "Tal vez en el futuro, ¿por qué no? No creo que sea bueno centrarse solo en el trabajo y no tener ninguna experiencia fuera de él".