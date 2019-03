¿Cómo identificar si alguien es realmente competente y no solo un fanfarrón?

No hace falta mucha experiencia en el mundo del trabajo para darse cuenta de que no siempre son las personas más competentes las que llegan a la cima. Tampoco el hecho de que alguien tenga una opinión firme sobre un tema es un indicador confiable de que sabe mucho sobre el tema.

En resumen, los fanfarrones a menudo logran venderse a sí mismos como expertos, y el exceso de confianza es recompensado con frecuencia. Entonces, ¿cómo puede evitar que lo engañen, especialmente cuando no es un experto en un campo? ¿Cuáles son las mejores maneras de clasificar de forma rápida y precisa a los auténticamente competentes de los meramente confiados?

Shane Parrish, empresario y pensador detrás del blog de Farnam Street, ofreció una lista de sugerencias útiles que ha compilado a lo largo de los años. Con estos trucos, afirma, puede aprender "cómo separar los imitadores y los imitadores del negocio real".

¿Cómo identificar si alguien es realmente competente?

Elon Musk sobre cómo saber si las personas están mintiendo: "Cuando entrevisto a alguien les pido que me cuenten sobre los problemas en los que trabajaron y cómo los resolvieron. Y si alguien fue realmente la persona que lo resolvió, podrán responder en múltiples niveles. Y si no lo fueran, se atascarían. Y luego puede decir: ‘oh, esta persona no era realmente la persona que lo resolvió porque quien lucha con un problema nunca lo olvida’".