¿A qué hora se despiertan las personas más exitosas del mundo?

¿A qué hora empieza su día?, ¿es de los que despierta muy temprano o de prefiere dormir un poco más? Para muchos, las personas exitosas son madrugadoras y comienzan su rutina matutina a las 4:00 am, sin embargo, de acuerdo a la revista Inc.com despertarse en un momento arbitrario no lo ayudará a tener éxito, lo importante es tomar una decisión de despertarse en el momento que sea más productivo para usted.

Para Adam Grant, psicólogo y profesor en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y está especializado en psicología organizacional, "las personas más exitosas del mundo no están preocupadas por la hora en que los demás se despiertan. Se despiertan y trabajan en el horario que les funciona".

Entonces, lo que puede funcionar para los madrugadores no necesariamente se aplica a su rutina, ya que la hora en que comienza su día no tiene está directamente relacionado con su nivel de éxito. Lo relevante es lo que logra y cómo lo hace.

Personas madrugadoras

Las personas que eligen levantarse temprano lo hacen porque pueden aprovechar este tiempo sin interrupciones, es decir menos correos electrónicos, menos llamadas telefónica le permite ser más proactivo y establecer la agenda para el día en lugar.



Otros empiezan temprano para entrenar y con el efecto del ejercicio aumentan su estado de ánimo. En tanto, algunos simplemente lo hacen porque The Wall Street Journal dice que las 4:00 am puede ser el momento más productivo del día.

El CEO de Apple, Tim Cook, comienza su rutina matutina a las 3:45 am. La directora general de General Motors, Mary Barra, llega a la oficina a las 6 am. El autor de gran venta Dan Brown (El Código Da Vinci, etc.) se levanta a las 4 am, toma un batido y una taza de café y luego empieza su labor.

Personas estándar

Los que comienzan su jornada laboral a las 9:00 am. también pueden estructurar su día de la manera productiva. Aunque tal vez necesiten encerrarse por un par de horas, o trabajar desde casa y luego dirigirse a la oficina.



Para que esta rutina funcione lo ideal es que “entrene” a sus empleados para que respeten esas horas y no interrumpan.

Personas exitosas

No importa cuando empieza a trabajar y cuando termina, sino lo que logre en esas horas y eso significa tomar una decisión sobra la hora en que se levanta y la hora que comienza a trabajar. No siga las rutinas de otras personas averigüe lo qué funciona mejor para usted.



Como menciona el portal antes mencionado, no se trata de una elección reflexiva o una elección de imitación, sino una decisión reflexiva, inteligente y lógica.