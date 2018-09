Los hombres tienen (demasiado) la palabra en conferencias sobre resultados

Olvide la sala de juntas. Las voces de las mujeres apenas están presentes en las conferencias telefónicas.

Las discusiones públicas más importantes de las empresas de Estados Unidos --las conferencias sobre resultados trimestrales que realizan casi todas las empresas que cotizan en bolsa-- están dominadas por hombres, que hablan con más frecuencia y por más tiempo que las mujeres, según una investigación realizada a solicitud de Bloomberg por Prattle, una compañía que ofrece investigación automatizada mediante el análisis de las comunicaciones corporativas y de bancos centrales.

En un estudio de más de 155,000 conferencias telefónicas de empresas en los últimos 19 años, Prattle descubrió que los hombres hablaron el 92% de las veces. Eso se debe en parte a que los ejecutivos y los analistas varones superan por lejos a las mujeres en esos roles. También es porque los hombres hablan más.

"Los ejecutivos brindan respuestas mucho más detalladas a las preguntas de los analistas que sus contrapartes femeninas", dijo el máximo ejecutivo de Prattle, Evan Schnidman. "Uno podría suponer que los ejecutivos varones son más propensos a hablar simplemente para escucharse a sí mismos".

Los hallazgos no sorprendieron a Sharon Zackfia, analista de William Blair, quien ha estado en el negocio por 18 años y dijo que no es mucho lo que ha cambiado. "Sigo algunas compañías automotrices, donde soy la única voz femenina en la conferencia", señaló Zackfia en una entrevista telefónica. Cuando habla, "tal vez me lleve 30 segundos hacer mi pregunta y recibo una respuesta de cinco minutos de un CEO hombre".

Eso debería generar preguntas en toda la industria financiera, dijo Collyn Gilbert, analista bancario y director general de Keefe Bruyette & Woods. "Cada vez que ves una estadística que está inclinada significativamente, deberías hacer una pausa".

La investigación académica sugiere que tiene razón. Cuando las mujeres participan más en las discusiones grupales, la conversación se mueve en diferentes direcciones en comparación con las discusiones donde dominan los hombres, según Chris Karpowitz, profesor asociado de ciencias políticas de la Universidad Brigham Young.

Otra investigación realizada por Alok Kumar reveló que las mujeres analistas emiten proyecciones más audaces y más precisas, y que los participantes del mercado de valores están conscientes de las diferencias en las habilidades entre hombres y mujeres.

El 8% de las veces que las mujeres hablan en las conferencias de resultados corresponden a repeticiones de los comentarios introductorios de ejecutivos de relaciones con los inversionistas. Las mujeres constituyen casi una cuarta parte del personal de relaciones con los inversionistas en las teleconferencias, el área en la que más han progresado, de acuerdo con el análisis de Prattle.

"Este es un gran progreso y una triste declaración sobre la representación apropiada de género entre mujeres ejecutivas y analistas", dijo Schnidman.

La diferencia en la representación de género en ciertos sectores es "asombrosa", dijo Schnidman. "Las mujeres conforman solo el 7.5% del personal en las llamadas de resultados del sector energético, mientras que representan casi el 19% del personal en las llamadas de resultados del sector minorista".

Incluso donde las mujeres están más presentes, puede que no sea suficiente para cosechar los beneficios de un grupo diverso. Estudios han encontrado que los hombres hablan más que las mujeres en todo tipo de entornos grupales, incluidas las reuniones de la junta escolar y el Tribunal Supremo. Si las mujeres constituyen el 20% de un grupo representan el 10% de la conversación, determinó Karpowitz de Brigham Young.

Y en conferencias telefónicas, "no hay muchas mujeres analistas", señaló la analista senior de banca estadounidense de Bloomberg Intelligence Alison Williams. Según datos de Bloomberg, entre los 32 analistas que cubren Bank of America Corp., tres son mujeres; entre los 45 que cubren Apple Inc., también hay tres mujeres. ¿Y entre los 24 analistas que cubren Exxon Mobil Corp.? No hay ninguna mujer.

En una conferencia de ganancias promedio participan alrededor de 14 personas, según el análisis de Prattle. De ellas, tres son representantes corporativos hombres, mientras que un representante corporativo es mujer.

Alrededor de seis analistas hombres hablan, mientras que dos analistas mujeres hacen comentarios. El programa de Prattle no pudo identificar el género de, en promedio, un representante corporativo y un analista en cada llamada.

Cuando las mujeres hablan -- de hecho, hay llamadas en las que las mujeres no están presentes o no participan-- lo hacen un promedio de 4.5 veces por llamada, en comparación con 6.1 veces para los hombres.

Los datos muestran que "el número de mujeres en las llamadas está aumentando a través del tiempo y también el porcentaje de lenguaje atribuido a mujeres", dijo Schnidman. "Pero ninguno de ellos está aumentando muy rápido".