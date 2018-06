Cómo el hijo de una vendedora ambulante se hizo magnate de telefonía y alimentos

Cuando Nguyen Duc Tai, hijo de una vendedora ambulante, dijo que iba a revolucionar la industria de la telefonía móvil de Vietnam, pocos prestaron atención.

"Todos se rieron de mí", dice Tai sobre ese momento en el 2009.

Pero Tai se mantuvo fiel a su palabra. Su Mobile World Investment Corp. se convirtió en el mayor vendedor de teléfonos móviles del país y una de las acciones más cotizadas. La compañía ahora tiene un valor de mercado de US$ 1,700 millones.

Entonces, cuando Tai dijo que iba a transformar la industria alimentaria del país, esta vez la gente sí escuchó.

"El futuro de los alimentos es muy claro", dijo Tai, de 49 años, vistiendo una camiseta, en una entrevista en la ciudad de Ho Chi Minh. "No se trata de si tengo éxito o no. Es una cuestión de cuánto tiempo tomará".

El éxito de Tai como empresario surge por tratar de modernizar Vietnam. Para los teléfonos móviles, abrió lo que, según él, fue la primera cadena tradicional donde los clientes podían tener una sensación de seguridad sobre la calidad y el origen de los dispositivos. Y en el mundo de las compras de alimentos, está tratando de reemplazar los mercados tradicionales de productos frescos de Vietnam por tiendas de comestibles.

Tai abrió su primera tienda de este tipo en la ciudad de Ho Chi Minh en 2016, vendiendo verduras, carne y pescado con orígenes claramente etiquetados y otros artículos esenciales como fideos y bebidas. En los mercados de productos frescos, los alimentos se venden al aire libre en lugares que no siempre están limpios. Los compradores no necesariamente saben de dónde viene y los precios no son fijos.

376 tiendas

La cadena, llamada Bachhoaxanh, ahora tiene 376 tiendas en la ciudad.

"Nuestro sueño es captar el 10% del mercado de comestibles de US$ 60,000 millones para el 2022", dijo Tai. Eso sería el doble de los ingresos de su compañía el año pasado, de casi US$ 3,000 millones.

Por supuesto, Tai ha siguió antes un camino similar. Quince años atrás, el auge mundial de los teléfonos móviles no había llegado a Vietnam, porque los teléfonos eran demasiado caros.

"En ese momento, solo los ejecutivos o los ricos podían comprar un teléfono celular", dijo Tai. "Ser dueño de uno parecía imposible para muchas personas, y pensé que teníamos que hacer algo para cambiar eso".

Así que en el 2003, renunció a su trabajo como director estratégico en una compañía telefónica para comenzar su propio negocio. Abrió tres tiendas en pequeños callejones de la ciudad de Ho Chi Minh, pero fracasaron después de unos meses debido a su ubicación y la imposibilidad de ganarse la confianza de los clientes, dijo Tai.

Mundo móvil

En el 2004, lo intentó de nuevo, estableciendo Mobile World

con cuatro amigos. Esta vez, abrió sus tiendas en las calles

principales y vendió dispositivos con orígenes transparentes.

Mobile World tenía 1,065 puntos de venta en todo Vietnam yuna participación del 45% del mercado de teléfonos inteligentes y teléfonos móviles del país para fines de abril, informó. A fines del 2017, había casi 120 millones de contratos de telefonía móvil en el país, más que la población de alrededor de 94 millones. Las ventas de teléfonos móviles se han disparado con la economía del país.

"Las oportunidades llegaron muy rápido y el mercado se desarrolló más rápido de lo que podía imaginar", dijo Tai.

Tai creció en una familia pobre en la ciudad de Ho Chi Minh, donde su madre era una vendedora ambulante que vendía arroz pegajoso y panqueques de arroz. Esas dificultades en su infancia lo dejaron con un objetivo: tener una vida mejor que sus padres.

Alza de acciones

Las acciones de Mobile World se han sextuplicado con creces desde su salida a bolsa en el 2014. De los 10 analistas que cubren la compañía, nueve tienen recomendación de compra. Mobile World fue la única empresa vietnamita en la lista Forbes de las mejores 50 grandes compañías asiáticas que cotizan en bolsa el año pasado. "Ahora mi sueño es tener US$ 10,000 millones en ingresos para el 2022", dijo Tai.