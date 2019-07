Las habilidades que necesita tener para conseguir el trabajo que tanto desea

Los procesos de reclutamiento se han vuelto cada vez más exigentes. En la actualidad cuando una empresa oferta una vacante, gran cantidad de currículum vitae llega al área encargada de seleccionar a los postulantes que pasan a las siguientes etapas.

A pesar de que los aspirantes se esmeran por captar la atención de la compañía para que sean los elegidos; muchas veces, no lo logran. ¿A qué se debe esto? A que algunos, por más calificados que estén para el puesto, no trasmiten esa confianza que piden los reclutadores.

Y aunque, los candidatos a veces solo piensan que es suficiente tener experiencia y los estudios universitarios o técnicos solicitados, lo cierto es que ahora, entre tanta gente que ha acabó estudios superiores y ha laborado en diferentes empresas, lo que se busca es un “plus” para estar seguros de haber encontrado a la persona que encaje en su organización .

El portal Inc . publicó un artículo de Peter Gasca, asesor en Startup SC, una incubadora de negocios basada en tecnología enfocada en startups escalables, y director del Community and Business Engagement Institute en Coastal Carolina University, en el que da a conocer las habilidades que se necesitan para conseguir el trabajo que tanto ha deseado. ¿De cuáles se trata? De la iniciativa y el esfuerzo. Solamente con ellas conseguirá diferenciarse de la multitud, aquí algunos consejos para no pasar desapercibido:

La elección de un candidato para un puesto dependerá de cómo da a conocer sus habilidades. (Foto: Freepik)

Ser más calificado

Pese a tener un título y experiencia en diversas entidades, estos no serán suficientes para encontrar el trabajo que tanto quiere. Sea más ambicioso y aprenda nuevas habilidades para destacar del resto, pero lo más importante es señalar qué ha hecho y logrado con ellas.

Las empresas y reclutadores buscan gente que asuma nuevos desafíos, maneje situaciones ambiguas, asuma responsabilidades y resuelva con creatividad los problemas que se presenten.

Comunicar efectivamente sus habilidades

En estos tiempos es un desafío poder explicar brevemente las habilidades que uno posee. Y aunque existen innumerables recursos para hacerlo, Gasca señala los puntos que más se tienen en cuenta:

1. Formato, ortografía y gramática adecuados. Hay personas a las que les gusta tomar atención a los detalles que colocan los postulantes en su currículum, sobre todo cuando hay cientos de hojas por revisar.

2. Información relacionada con el trabajo. Describir solamente la información de su experiencia siempre y cuando esté relacionado al puesto al que postula. Si en caso quiere nombrar una que no tiene nada que ver con él pero quiere resaltarla, puede adaptarla a su currículum.

3. Resalte la iniciativa y los logros. Hable de los logros que tuvo cuando estuvo en un trabajo.

Destacar en la entrevista demostrando esas habilidades

En esta parte del proceso, debe practicar para tener la capacidad de poder trasmitir las habilidades que posee y por qué usted debe ser el seleccionado. Es la única forma de hacerse con la vacante.