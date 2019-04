¿Cómo Google sabe en 5 minutos que usted es un gran líder?

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales que tiene un individuo para sacar adelante una organización. La forma de actuar de estas personas hace que el equipo, que está bajo su mando, trabaje con entusiasmo hacia el logro de objetivos. Sin embargo, en muchas empresas se piensa que un jefe es un líder, pero no siempre es así ; mientras que el primero es la autoridad impuesta para utilizar su poder y mandar a otros, el segundo es aquel que dirige y motiva sin imponer sus ideas.

Pero ¿cómo se puede determinar si alguien es un buen líder? Google , después de varios años de estudio, puede respondernos usando simples preguntas para identificarlos. Para ello, identificó los comportamientos clave de sus mejores gerentes de equipo y pidió a los miembros del grupo que contesten una serie de interrogantes en la escala 1 (muy de acuerdo) a 5 (muy en desacuerdo), publica el portal Inc.

El líder toma en cuenta las opiniones de los miembros de su equipo, así discrepen con la suya. (Foto: Freepik)

Preguntas para la evaluación de liderazgo de Google

1. Mi gerente me da comentarios prácticos que me ayudan a mejorar mi rendimiento.

2. Mi gerente no hace “micromanage” (involucrarse en detalles que deben manejarse en otros niveles).

3. Mi gerente muestra consideración por mí como persona.

4. Las acciones de mi jefe demuestran que valora la perspectiva que traigo al equipo, incluso si es diferente de la suya.

5. Mi gerente mantiene al equipo enfocado en nuestros resultados / entregables prioritarios.

6. Mi gerente regularmente comparte información relevante de su gerente y líderes superiores.

7. Mi gerente ha tenido una discusión significativa conmigo sobre el desarrollo profesional en los últimos seis meses.

8. Mi manager comunica metas claras para nuestro equipo.

9. Mi gerente tiene la experiencia técnica requerida para administrarme de manera efectiva.

10. Recomendaría a mi jefe a otros Googlers.

11. Estoy satisfecho con el desempeño general de mi gerente como gerente.

12. ¿Qué recomendarías a tu manager seguir haciendo?

13. ¿Qué le gustaría cambiar a su gerente?



Un líder ayuda a tener confianza a cada miembro de su equipo. (Foto: Freepik)

Todas las preguntas de Google se enfocan en las habilidades sociales: comunicación, retroalimentación, entrenamiento, trabajo en equipo, respeto y consideración, excepto la 9 donde se le pide a los trabajadores calificar las habilidades de su gerente. Es decir, se considera más importante que una persona sepa comunicarse, delegar, crear un sentido de autonomía y propósito.

De acuerdo a las respuestas que dan los colaboradores, ellos se sienten más comprometidos y satisfechos en su trabajo cuando alcanzan autonomía e independencia en las labores que les encomienda la persona que dirige su equipo porque los convierten en seres más responsables y con mayor autoridad para hacer lo correcto.

Un buen líder es quien inspirará y guiará a su equipo, haciendo sentir a cada integrante en una pieza importante. Además, convertirá el “tienen que” en “querer”.