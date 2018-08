Go Wex: "EE.UU sigue siendo un destino aspiracional para los jóvenes pero Nueva Zelanda y Canadá se acercan"

Un destino aspiracional. Estados Unidos sigue siendo un lugar soñado para los peruanos. Pese a lo complicado y tedioso que puede llegar a ser el trámite para la visa.

Conversamos con Giancarlo Tocto, managing de Go Wex sobre este tema y acerca de los beneficios que trae para la vida profesional llevar un programa de intercambio.

“En el viaje los participantes se conocerán a sí mismo, desarrollarán habilidades blandas, fortalecerán sus habilidades de comunicación y relacionamiento con los demás. Eso es lo que buscan hoy las empresas”

Para Tocto, todos los viajes significan un cambio y todo cambio equivale a un crecimiento laboral. Un programa de intercambio cultural puede ser una gran alternativa para los jóvenes universitarios y egresados.

“Este programa puede tener diferentes componentes como ser trabajo temporal, practicas, estudios de inglés o voluntariado, este programa desarrolla una serie de habilidades que hoy los jóvenes de las universidades peruanas no las trabajan. “

Mencionó también que aún el nivel de estudiantes que viajan en estos programas aún es bajísimo; sin embargo, el principal destino sigue siendo Estados Unidos con cerca del 50% del total de viajeros.

“Estados Unidos sigue siendo un destino aspiracional para los peruanos pero Nueva Zelanda, Canadá, Gran Bretaña y Europa le sigue sus pasos”

Esto ocurre pese a que hay diferentes filtros a lo largo del proceso de selección de los trabajos temporales, prácticas o cualquier otro programa.

“Para el programa de prácticas profesionales en Estados Unidos se requiere la visa J1, que es decisión totalmente de la embajada si te da la visa o no. Sin embargo, pasando por los filtros de Go Wex, el postulante debería estar apto para la embajada. Claro, siempre hay un margen de negación. Del programa de prácticas es de 95% de éxito y en el programa de Work and Travel es de 90% a más.”

Sobre los costos, Tocto aseguró que depende del programa. “Los programas sin retorno, que son los de idiomas o voluntariado, pueden ir desde los US$ 1000 y los de retorno que son los trabajos temporales y prácticas, va también desde US$ 1000 hasta los US$ 2850 dependiendo del tiempo. Por ejemplo, los que son trabajos temporales son hasta 3 meses y los que van por prácticas profesionales pueden ir hasta 1 año. Por eso el costo se eleva, por los seguros involucrados.”

Finalmente, mencionó que antes de postular a un programa de intercambio, sea cualquiera de los que hay, siempre primero hay que ver las oportunidades que cada país ofrece y los requisitos. Luego, ver si califico para esos programas. Como tercer punto, chequear si tengo la posibilidad para dedicar el tiempo que se necesita para el papeleo y viaje.

“Estos tipos de viaje harán que crezcas no solo como persona, sino en la materia profesional al salir de tu zona de confort y fortalecer tu compromiso. Así que es cuestión de ponerle ganas.”

