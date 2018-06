Gestión triádica, una alternativa para mejorar el clima laboral de su empresa

Una tarea de todos. Del clima laboral de una empresa, dependerá la productividad y ganas de los colaboradores de sacar adelante la compañía. Pero, ¿cómo mejorarlo? Con herramientas ya que recetas exitosas no hay.

Conversamos con José Salcido, director ejecutivo de ACSP (Academia de Cibernética Social Proporcionalista) quien habló sobre Gestión Triádica, una alternativa para mejorar el clima laboral de las empresas.

La gestión triádica parte de los tres cerebros que tenemos, el lógico, el creativo y el central. La diferencia está en los cuatro niveles que abarca.

“El primer nivel va por la empatía, el segundo con la creatividad, el tercer tiene que ver con la estrategia y el cuarto nivel con la misión y visión de la empresa, buscando la transcendencia.”

La otra parte fundamental de lo triádico, según explicó Salcido, va con “el juego”, lugar donde se distingue a cada una de las organizaciones que diferencia a tres posiciones en el juego. “En el juego, tenemos el grupo oficial, el cual es el directorio, luego le sigue el anti oficial u oposición y finalmente el grupo oscilante que va para ambos lados.”

En otro momento, Salcido aseguró que esta herramienta podrá mejorar mucho el clima organizacional de una empresa; sin embargo, dependerá de cómo está la organización. “En la medida que esto se aplique, lo que hace es que descubren, con su cerebro izquierdo qué es lo que pasa con el clima laboral, con el derecho se proponen cómo mejorarlo y con el central toman las decisiones y acciones necesarias para que suceda. No hay recetas, hay herramientas.”

Precisó además que existen dos momentos privilegiados en los que una empresa puede aplicar esta herramienta.

“El primero es cuando una organización está en proceso de transformación, ya sea por una crisis, un cambio de estrategia del negocio, una absorción, compra, venta. Y esto se da a lo largo de la vida de una organización en cualquier momento. Otro momento privilegiado es en la creación de la empresa, con esto se tendrán las bases de las organizaciones.”

Añadió que si no hay ninguno de estos dos grandes momentos, eso quiere decir que la organización está en un periodo estable. “En este momento se puede hacer, pero no hay necesidad de cambiar por lo que quizás no exista compromiso”

“La clave es que la alta gerencia esté involucrada, de otra manera el área de recursos humanos y la gerencia hablarían dos idiomas diferentes. Entonces, en los hechos y la vida práctica terminan confundidos totalmente.”