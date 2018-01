¿Cuánto gana un gerente general en Perú respecto a sus pares en la región?

Diario El Mercurio . Un gerente general de una empresa de consumo en nuestro país gana en promedio US$ 16,000 como sueldo fijo; mientras que en Chile gana en promedio US$ 24,500, en México US$ 18,400y en Brasil y Colombia ganan poco más de US$ 17,000.

El país que registra los mejores salarios es Argentina, con salarios de US$ 25,800 para empresas del sector con facturación mayores a los US$ 100 millones.

Así se señala en un estudio de El Mercurio a Show Me The Money, plataforma salarial de DNA Human Capital. El sondeo consideró el nivel de ingresos de los gerentes generales de los seis países mencionados, con una muestra total de 2,019 firmas de gran tamaño en los rubros de energía, ingeniería, tecnología, consumo, logística, entre otros.

Murilo Arruda, CEO de Show Me The Money, aclara que en el caso de Brasil y Perú los ingresos fijos tienden a ser más bajos porque en el caso peruano los empleadores deben desembolsar por ley 15 salarios anuales por trabajador, mientras que en Brasil son solo 13 salarios.

"Como en Chile solo se pagan 12 sueldos a los ejecutivos se puede invertir más por un profesional sin que eso signifique un costo más alto para la empresa", refirió para El Mercurio.