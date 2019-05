Futura ley de empleo juvenil no debería fijar cuotas, sostiene Apoyo Consultoría

La creación de un régimen que incentive la contratación de jóvenes resulta saludable para el mercado laboral peruano, siempre que no implique la imposición de cuotas (porcentajes) obligatorios de contratación, sostuvo Apoyo Consultoría.

“Cuando empiezas a regular con cuotas generas mucho más daño que el beneficio que quieres generar”, advirtió Jose Carlos Saavedra, socio de Apoyo Consultoría.

Cabe recordar que la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, señaló que su cartera viene elaborando una nueva propuesta para crear un régimen de promoción del empleo juvenil. Y se estaría evaluando la posibilidad de instituir cuotas de empleo (Gestión 06.05.2019).

Saavedra refirió que el sistema de cuotas genera problemas pues significaría una intervención en el manejo gerencial de una empresa.

“Además, no respeta las diferencias que hay entre los diversos sectores, pues una cuota no podría ser la misma para todos los tipos de empresa. Algunas empresas no requerirían contratar a tantos jóvenes”, señaló hoy Saavedra a Gestión.pe.

El analista refirió que la promoción del empleo juvenil debe estar enfocada en la reducción de costos de contratación, como la propuesta de subsidiar el pago de EsSalud, y dar beneficios directos jóvenes, con un plan de capacitaciones.