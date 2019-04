Fuerza Popular plantea que todos los abogados en ejercicio sean colegiados

Un proyecto de Fuerza Popular plantea regular el ejercicio de la abogacía. De acuerdo con la iniciativa de la congresista María Cristina Melgarejo, el objeto de regular el ejercicio es porque los abogados cumplen una función social al servicio de la Justicia y el Derecho.

"El proyecto, entre otros puntos, busca que todos los abogados tengan colegiatura; cuando hoy en día solo es necesario para aquellos que tienen patrocinados frente a un litigio en la vía judicial", explica César Puntriano , abogado laboralista del Estudio Muñiz.

"Los que trabajan en el área legal de una empresa o una entidad pública, así como los consultores, no están obligados de tener colegiatura. Sin embargo, si se aprueba la ley, todos tendría que sacar su colegiatura", agregó.

El proyecto también hace mención sobre la Funcionalidad de los Colegios de Abogados, que a nivel nacional son 10 y solo en Lima se tiene a 70,000 miembros.

"Los Colegios de Abogados son responsables del registro de abogados sancionados dentro de su ámbito territorial, este registro tiene carácter de información pública y deberá ser remitido semestralmente al Registro Nacional de Abogados Sancionados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", menciona.

Sin embargo, un punto que no se considera que en otros países se aplica, es que dichas instituciones cuenten con información de los abogados.

"Así como por ejemplo, su especialidad y trayectoria profesional. La idea es que el Colegio de Abogados sea una institución que busque profesionalizar al abogado y vele por la mejora de las condiciones y sancione aquellos actos que puedan resultar en confictos de interés, actos de corrupción o en actos éticos", menciona el abogado Percy Alache , director del área laboral de PwC Perú.

"Algo que no se dice y que además no se ha regulado es el régimen laboral del abogado. Hay muchos casos en el país donde las relaciones son informales; los abogados no están en planilla, tienen que crear empresas para emitir facturas, o emiten recibos por honorarios", subraya.

¿Cuál es el sustento de los Colegios de Abogados? Los ingresos los constituyen las cotizaciones ordinarias (S/ 20 en promedio mensual para mantenerse como activos) o extraordinarias, incorporaciones de nuevos agremiados, eventos académicos, arbitrajes conciliaciones, consultas técnico jurídicas, práctica forense y demás ingresos por prestación de servicios de los Colegios de Abogados.

"Los problemas con las colegiaturas es que han representado barreras burocráticas, identificadas por el Indecopi, por el hecho de cobros excesivos para que los profesionales puedan ejercer la profesión (...) Colegiarse puede costar entre S/ 2,000 o S/ 3,500. Aunque en el Callao es de S/ 600 a S/ 1,000. Son costos que ya se han denunciado como altos", comenta Alache.