Foro Económico Mundial: Ocho libros que necesita leer antes de renunciar

Si es de los que cada semana piensa en renunciar a su trabajo, este artículo es para usted. La editora Laura Vela recopiló en un artículo para el Foro Económico Mundial, ocho libros que deben leer los que ya se decidieron a renunciar y comenzar un nuevo negocio.



“Es necesario que entiendas al menos los principios básicos de los negocios y algunas cosas sobre productividad, finanzas personales y crecimiento personal”, afirma. Antes de decir “renuncio” el Foro recomienda leer lo siguiente.

Outliers – Malcolm Gladwell

Gladwell presenta la idea de que toma 10,000 horas perfeccionar una habilidad. Además cuenta diversas historias de éxito y cómo a veces no sólo el trabajo duro, sino también un poco de suerte, pueden jugar en favor de una persona.



The Tipping Point – Malcolm Gladwell

De nuevo Gladwell. En esta ocasión explora el momento en que una tendencia o una idea alcanza el mágico “tipping point” o “punto de inflexión”. Es decir, aquel en el que se propaga y crece como el fuego.



The Four Hour Work Week – Tim Ferriss

La premisa es hacer más dinero trabajando menos. En el libro también puedes aprender sobre el poder de delegar trabajo a otros y del outsourcing. Así que si quieres mejorar tu productividad, este libro es para ti.



The 80/20 Principle – Richard Koch

Este libro te anima a enfocarte en las tareas críticas que requieren sólo el 20% de tu esfuerzo pero que generan el 80% de los resultados.

The Power of Habit – Charles Duhigg

En este libro puedes aprender un poco acerca de la ciencia de los hábitos y, con ello, es posible acabar con algunos de los peores que tengas en tu lista. También para que te animes más, el libro te cuenta la historia de cómo algunas empresas han utilizado los hábitos para vender productos.



The Lean Startup – Eric Ries

Este libro te enseñará a asignar los recursos tan eficientemente como sea posible para que tu empresa esté lista para el aprendizaje y el crecimiento rápidos. Es un gran libro si lo que quieres es aprender a hacer un mejor uso de los recursos limitados.



ReWork – Jason Fried y David Heinemeier Hansson

En este libro pequeño pero con gran impacto podrás encontrar grandes historias que te enseñarán algo que puede convertirse en tu mantra: permanece pequeño, abraza tus limitaciones, y construye menos.



The Personal MBA – Josh Kaufman

Esta obra te dará una perspectiva de todo lo que necesitas saber sobre los negocios. Lo mejor de todo es que lo hace sin necesidad de recurrir a palabras rebuscadas.