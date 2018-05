Foro Económico Mundial: La Data puede cambiar las reglas de juego de la economía

La creencia de que los Datos y el Data Analytics son un determinante de ventaja competitiva en las empresas, y también en la sociedad en su conjunto, se ha ido popularizando. Así lo describe un artículo del Foro Económico Mundial, en el que resalta dos papers que promueven dicha idea: el escrito por Thomas Davenport en octubre de 2012 “Data Scientist: The Sexiest Job of the 21st Century”, y el otro es el publicado por The Economist en mayo de 2017, “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”.



Sobre el segundo, que menciona que “ los datos son el nuevo petróleo”, el Foro hace unos apuntes. Señala que la primera diferencia entre el petróleo y los datos, es que el primero es “un bien escaso, y los problemas principalmente son de acceso al mismo, mientras el segundo es un bien abundante. Y los principales problemas radican en poder analizarlos y descubrir valor para cada negocio a través de ellos”. En ese sentido, agrega, las empresas que logran gestionar esos datos y los analizan en forma innovadora, son las que “están marcando las reglas de juego de la economía”.



Este surgimiento de “nuevos bienes” cambian las reglas del juego en dos aspectos: El primero a nivel de lograr que los límites de las industrias casi desaparezcan. Para ilustrar esta premisa, el Foro pone un ejemplo: “¿ Amazon en qué industria está? Lo vemos compitiendo con Microsoft por el liderazgo en el “business cloud” (AWS vs Azure), lo vemos compitiendo con Walmart en el sector retail, además de considerar que fue uno de los determinantes principales del cambio (y muerte) de varias librerías a nivel global”.



El segundo aspecto pasa por las características con las que las empresas deben innovar en el siglo XXI. “Hoy las empresas deben lograr dos cosas a la vez, si a la vez, una es lanzar al mercado productos cada vez más rápido, y la otra es que estos productos deben ser cada vez más exitosos a nivel de rentabilidad (o facturación)”, afirma el Foro.



Si esta rentabilidad no se logra alcanzar en un trimestre, o a lo máximo un semestre, es muy difícil que se logre después. El Foro agrega que si miramos cuánto tiempo demoraron las diferentes tecnologías o productos en alcanzar su masificación, los tiempos se han ido acortando, y las rentabilidades, aumentando. “Desde los 50 años del teléfono fijo, los 14 años de la PC, los 3 años del iPhone, los 9 meses de Twitter, los 35 días de Angry Birds, los 19 días de Pokemon Go, a los 25 millones de dólares de facturación en 25 días de lanzamiento de Fortnite (aun requiriendo invitación) de Epic Games”, explica.



Poder gestionar un bien abundante, innovar rápido y que esta innovación sea rentable en el muy corto plazo suena casi utópico, ¿verdad? Pues bien, el Foro señala que son determinantes críticos para las empresas. Y para que las empresas puedan cambiar las reglas de juego en la economía –en el mejor de los casos– o adaptarse rápidamente –en el peor–, es fundamental gestionar los datos. “Ahora, ¿todas las empresas están desarrollando una cultura de datos al interior de sus organizaciones?, ¿están optimizando la gestión de datos y extrayendo valor real de ellos?”, reflexiona finalmente.