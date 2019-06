Forbes: Cuatro habilidades comunicativas que los abogados deben practicar

- / -

Comprender tanto el lenguaje verbal como el no verbal

Hay que saber qué preguntas hacer a un cliente para llegar al núcleo del asunto. Y hay que escuchar, de verdad, las respuestas. Presta atención no solo a las palabras que emplea el cliente, sino también a su tono de voz y su lenguaje corporal.

Muéstrate abierto con tu cliente y explica las cosas a fondo. Haz preguntas para asegurarte de que se han comprendido las explicaciones que has ofrecido. Presta atención al lenguaje verbal y al no verbal para determinar la comprensión. Si crees que hay dudas, repásalo todo de nuevo. Ten en cuenta que cuando los clientes se encuentran afectados emocionalmente, les puede resultar más difícil comprender información compleja.