Fiscalización de personal extranjero: ¿Qué pasó con Sunafil?

El Jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) Juan Carlos Requejo explicó en declaraciones a RPP, que el proyecto del protocolo para el fortalecimiento de la fiscalización de la contratación de personal extranjero se prepublicó en su página web, recibirá comentarios y opiniones por lo que no era un documento final.

Requejo, detalló que "había un párrafo (en la versión 1) que llevaba a cierta confusión, que nosotros ayer mismo lo ajustamos", y que fue recogido por el diario Gestión para sustentar su titular "Permitirán que empresas tengan hasta el 100% de trabajadores venezolanos".

¿Qué decía ese párrafo? "la versión 1" publicada el día 6 de junio detallaba que la empresa que ha contratado trabajadores de nacionalidad venezolana, no está comprendido en los topes porcentuales previstos en la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (LCTE), es decir, los topes de la contratación del 20% del total de la planilla y 30% de la remuneraciones.

Sunafil Sunafil

Así, Gestión arribó a la conclusión de la posibilidad de la contratación del 100% de trabajadores venezolanos como una medida que se advertía como contradictoria y discutible, por expertos laboralistas consultados.

Sin embargo, hoy el Jefe de Sunafil, indicó que el párrafo en mención era confuso, fue cambiado.

No obstante, en su nueva versión, publicada -según Requejo- el mismo 6 de junio, no modifica la "versión 1" y solo elimina la palabra "no". Por el cual, ahora sí están comprendidos los trabajadores venezolanos en los topes máximos de la LCTE.