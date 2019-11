Si su hijo está por terminar el colegio y se alista para iniciar estudios superiores, ¿qué posibilidades ofrecen las universidades extranjeras para los estudiantes peruanos?

Ernesto Ortega, gerente de negocios de Grad School Guru, comentó que ahora existen una amplia gama de posibilidad y oportunidades para los estudiantes universitarios fuera del territorio nacional.

No obstante se debe tomar en cuenta algunos pasos básicos si el objetivo es aplicar a una universidad extranjera.

Así, si su meta es estudiar el próximo año –por ejemplo– debería a empezar a gestionar ya los documentos desde este mes tomando en cuenta que el ciclo empieza en setiembre del 2020 y las respuestas de aceptación y/o rechazo se emiten en verano.

“El país más buscado por los estudiantes peruanos tanto en pregrado como en postgrado es Estados Unidos , seguido del Reino Unido, Canadá, Australia, Holanda y las universidades públicas de Alemania”, explicó en diálogo con Gestión en Vivo.

En el caso de Estados Unidos se debe tomar en cuenta –subrayó el especialista– que tanto en las universidades públicas como en las privadas los pasos o formatos son similares para los estudiantes foráneos que deseen aplicar e incluso postular a una universidad estatal implica un costo que podría oscilar –dependiendo de la universidad– entre los US$ 20,000 que es el costo educativo anual pasando por las US$ 35,000 hasta los US$ 40,000.

“El costo anual va a depender de la universidad, de las variables y de las necesidades del postulante", acotó.

Ante lo cual explicó los requisitos básicos que solicitan las universidades para estudios de pregrado a los postulantes extranjeros son tres: el récord académico de tercero a quinto de secundaria; un alto nivel de inglés y la presentación de un ensayo.

“Respecto al ensayo la universidad propone al postulante una serie de temas para elegir. Normalmente la fecha de ingreso de las universidades –sobre todo las americanas– es en setiembre, por lo que si el objetivo es lograr una plaza para entonces se debería empezar a gestionar los documento que solicitan desde noviembre y diciembre de este año. No solo son los documentos sino también una preparación previa para alcanzar el requisito mínimo del idioma y del examen de ingreso", contó.

Pero, ¿cual es el requisito mínimo exigido en el idioma? En el caso de las universidades americanas el ejecutivo mencionó que hay un examen para validar el conocimiento del idioma que es el TOEFL mientras que en el Reino Unido es el IELTS.

“En el caso del TOEFL, este es un examen cuya puntuación va del 0 al 120. El requisito mínimo promedio exigido por las universidades es de 85 puntos. Si lo comparamos con un instituto de idiomas se estaría exigiendo como mínimo un nivel entre intermedio y avanzando de inglés”, precisó.

Mientras que en lo académico lo que evalúan son las notas del colegio. “Todas las universidades tienen requerimientos diferentes, por eso lo recomendable es saber a qué universidad se está postulando y cuáles son sus requerimientos. Algunas universidades evalúan el récord académico; en cambio otras exigen que sus postulantes pasen por un examen de ingreso cuya puntuación va del 0 a 1,600. Las universidades piden como mínimo –para lograr el ingreso– 1,000 puntos”, aseveró.

Este examen evalúa el manejo del idioma y la pericia matemática. Cada parte, apuntó el especialista, tiene un puntaje de 800 puntos, dependiendo de la carrera seleccionada se va exigir un mínimo general o de una de las secciones. “Este proceso es similar en todos los países”, indicó.

-Financiamiento-

Ortega específico que normalmente en las universidades existen tres tipos de pago: al 100%, que implica el pago de todo el costo académico y del seguro anual; también del 50%/50% que implica un primer pago en el primer semestre y otro pago en el segundo; y la otra opción sería 50%/30% y 20% que implica pago del costo académico, del seguro y de la estadía.

Respecto al seguro médico de los estudiantes, está es una exigencia obligatoria que puede bordear entre los US$ 2,000 a US$ 4,000 al año. “Hay tres costos a tomar en cuenta: el costo académico; el seguro y el costo de vida. Dependiendo del país, el costo de vida podría estar bordeando los US$ 10,000 hasta los US$ 20,000 adicionales”, señaló.

Vea aquí la entrevista completa en la última edición de Gestión en Vivo: