Estudio: Color de piel determina chances de recibir un aumento de sueldo en EE.UU.

Cuando las personas de color piden aumentos salariales es bastante menos probable que logren la subida que solicitan que los empleados blancos, según un nuevo estudio de PayScale, una firma que analiza datos de compensación.

Las mujeres de color, un grupo que incluye afroamericanas, asiáticas, hispanas y otras personas que no son blancas, tienen un 19% menos de probabilidad de obtener el aumento que solicitan que los varones blancos, según la encuesta a unos 160,000 individuos. Los hombres no blancos tenían un 25% más de probabilidades de que se les denegase el aumento salarial.

"Todos preguntan, pero reciben respuestas distintas", dijo Lydia Frank, vicepresidenta de estrategia de contenido en PayScale. "Con el clima actual en este país y el racismo sistémico que hemos visto en otras áreas, no creo que sea terriblemente sorprendente".

En Estados Unidos, los hombres blancos ganan la mayor cantidad de dinero de todos los grupos étnicos, de media, con la excepción de los hombres asiáticos.

Las mujeres de todos los principales grupos raciales y étnicos ganan menos que los hombres del mismo grupo, de acuerdo con el Instituto de investigación de políticas de mujeres. Las mujeres negras ganan menos que los hombres negros; ambos ganan menos que las mujeres blancas y los hombres blancos.

Algunas de esas discrepancias están vinculadas a las decisiones sobre a quién se contrata para ciertos trabajos, muestra la investigación. Es un proceso que a menudo está matizado por prejuicios, conscientes o no. Frank dice que la misma dinámica también interviene cuando se trata de decidir quién recibe un aumento y quién no.

"Los humanos toman atajos sin ni siquiera darse cuenta", dijo. "Hay cosas que pasan en el cerebro: 'Oye, he visto a alguien así antes y esto es lo que asocio con alguien así', puede que pasen cosas sin que usted sea plenamente consciente de que está haciendo un juicio sobre alguien".

Pedir más dinero sigue siendo mejor que no preguntar. Alrededor del 70% de los trabajadores que solicitan una subida reciben un aumento salarial, incluso si no es tanto como proponen, según el estudio PayScale.

Cuando no lo hacen, la justificación que reciben importa. La razón más común por la cual a los trabajadores se les niega un aumento son las "restricciones presupuestarias", pero solo el 22% de los trabajadores lo cree.

La segunda razón más común para denegar un aumento es no dar razón alguna. En cualquier caso, ya sea que al empleado no se le da una razón o no cree la razón que se le dio, casi tres cuartas partes de los encuestados dijeron que tenían previsto dejar el trabajo en un plazo de seis meses.