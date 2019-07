La verdad del estudio científico que habla sobre una supuesta “generación agotada”

El término “generación agotada” se ha hecho conocido los últimos días después de que varios medios dieran a conocer un estudio científico en el que supuestamente se hizo referencia a las personas de 22 y 38 años, de quienes habría señalado que prefieren disfrutar de un momento de descanso por sobre un día de actividades, al estar siempre cansados, apáticos y estresados.

A pesar de que este tema causó gran interés en la gente, dicha afirmación no es correcta. Y aunque la investigación sí existe, lo cierto es que en ningún momento hace referencia a esa “generación”, sino que se basa en otro tipo de análisis.

El nombre del estudio tiene el título “Efectos de la instrucción escalonada en el rendimiento académico en un curso secundario de ciencias”, cuyo principal objetivo era conocer cómo influye esta metodología de enseñanza en el desempeño escolar.

En la investigación, liderada por Stuart N. Omdal, de la University of Northern Colorado, participaron 388 alumnos de primer año de high school de 14 aulas de ciencia. Siete aulas recibieron instrucción escalonada, mientras que las demás formaron parte del grupo de control.

La supuesta investigación enlaza a un estudio publicado en el Journal of Advanced Academics de 2007; es decir, 12 años atrás. (Foto: Freepik) La supuesta investigación enlaza a un estudio publicado en el Journal of Advanced Academics de 2007; es decir, 12 años atrás. (Foto: Freepik) La supuesta investigación enlaza a un estudio publicado en el Journal of Advanced Academics de 2007; es decir, 12 años atrás. (Foto: Freepik)

Tras el análisis, que se desarrolló un semestre, los resultados arrojaron que los alumnos que estudiaron con la metodología escalonada tuvieron un mejor desempeño, que aquellos que lo hicieron con el método tradicional, independientemente del conocimiento previo que tenían sobre la materia.

En las conclusiones, en ningún momento se hace referencia a la denominada “generación agotada” y menos se menciona que el rango de edad está comprendido entre 22 y 38 años, toda vez que el estudio se realizó a estudiantes del primer año de secundaria. Revise el estudio original haciendo CLIK AQUÍ

Asimismo, aseguraron que esta investigación fue realizada por el 'Colorado Departament of Instuctions', una entidad que sí existe; pero que no pertenece a la University of Northern Colorado tal como lo afirmaron. Lo que es cierto, es que forma parte del estado de Colorado, en Estados Unidos.

El estudio citado por el viral sobre la "generación agotada" es en realidad la investigación titulada 'Efectos de la instrucción escalonada en el rendimiento académico en un curso secundario de ciencias'. (Foto: Freepik) El estudio citado por el viral sobre la "generación agotada" es en realidad la investigación titulada 'Efectos de la instrucción escalonada en el rendimiento académico en un curso secundario de ciencias'. (Foto: Freepik) El estudio citado por el viral sobre la "generación agotada" es en realidad la investigación titulada 'Efectos de la instrucción escalonada en el rendimiento académico en un curso secundario de ciencias'. (Foto: Freepik)

¿Qué señalaban sobre la “generación agotada”?

La información divulgada, citando a Colorado Departament of Instuctions, mencionaba que las personas de 22 a 38 años pertenecen a la “generación agotada”, cuyas características habían sido adoptadas desde la formación escolar debido a que posponían o dejaban para el último las actividades que tenían.

Debido a este comportamiento, según iban creciendo, desarrollaban apatía y estrés, que posteriormente se trasformaba en agotamiento físico y mental, pese a no tener alguna tarea adicional.