Docentes, académicos y profesionales peruanos podrán postular a diferentes becas para cursos que ofrece el Gobierno de Estados Unidos. Así lo informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

La beca consiste en una residencia académica de cinco a seis semanas en junio del 2023 a diferentes universidades o institutos de Estados Unidos. La finalidad es que los participantes fortalezcan sus conocimientos sobre diversos temas relacionados al país norteamericano y lo pongan en práctica cuando regresen al Perú.

La fecha límite para postular es el 6 de enero del 2023 y dentro de los temas figuran: política y literatura estadounidense, periodismo y medios, cultura, identidad y sociedad de los EE.UU., economía y desarrollo sostenible del país norteamericano y política exterior de los EE. UU.

La subvención será otorgada mediante el programa SUSI 2023 (Study of the U.S. Institutes, por sus siglas en inglés).

A los ganadores se les cubría el 100% del costo del viaje a los Estados Unidos, así como el alojamiento durante las semanas que dure el programa. Además, asistirán a cursos y paneles de debate, realizarán visitas a instituciones cívicas de los EE.UU. y participarán en simposios y conferencias de investigación.

Para postular deben cumplir estos requisitos: Tener entre 30 y 50 años, dominar el inglés, contar con un título de posgrado, contar con investigaciones académicas y no tener experiencia previa en los Estados Unidos.

Los interesados deben llenar el formulario de este link y luego enviarlo al correo electrónico delsolarmf@state.gov . Para más información sobre la convocatoria, pueden ingresar a www.pronabec.gob.pe/beca-ee-uu-susi