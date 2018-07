Empleo: Errores que los reclutadores ‘no perdonarán’ de tu entrevista laboral

Hay errores imperdonables, sino que lo digan los reclutadores. Según cifras del INEI, se ha creado más de 49 mil puestos laborales; sin embargo, aún existe esa sensación de lo difícil que es encontrar empleo, sobretodo para un joven sin experiencia.

¿Por dónde empezar a buscar empleo? ¿Qué poner en mi cv? ¿Qué decir en mi entrevista? Conversamos con María José Gómez, directora de la Fundación Forge Perú sobre este tema y los errores que los reclutadores no perdonarán de tu entrevista laboral.

Para Gómez, uno de los primeros errores que los jóvenes es la falta de actitud. Esto lo puede llevar a la falta de ganas por encontrar trabajo y recurrentes errores.

“Antes de buscar algún empleo, lo primero que necesitas para encontrar un trabajo es tener ganas de trabajar y esto que parece muy sencillo es necesario porque para buscar un trabajo debes seguir algunos pasos como armar tu curriculum, presentarlo a las ofertas que presentes. Pero vas a llegar a una entrevista y lo más importante que van a ver ahí los reclutadores es la actitud.”

A su vez, mencionó que otro recurrente es no conocer las experiencias que has tenido a lo largo de la vida. Ojo, no necesariamente las laborales cuentan. Todos en algún momento hemos sobresalido en algo, sea en el colegio, instituto, universidad o algún deporte.

“No hay nadie que no ha hecho nada, siempre algo hemos hecho. Por ejemplo en secundaria sea cual sea, tuviste un rol en esa época, sea cuidando hermanos pequeños, capitán de algún equipo, hubo algún trabajo que hizo donde destacó por algo. Ese es el trabajo, analizar mis habilidades, capacidades, actitud, qué es lo que puedo aportar a un equipo.”

Sobre la elaboración del curriculum vitae, la especialista mencionó que en este punto hay diversos errores. Empezando por las faltas ortográficas.

“Existen plantillas y diversas formas de corregir un texto en línea. Sin embargo, es recurrente este error en los postulantes”

Mencionó también que el curriculum vitae tiene que tener una foto, nombres, datos y el mismo tipo de letra de principio a fin. Tiene que ser prolijo.

“No solo el contenido es importante, también la forma. Un curriculum con las letras movidas o alguna falta de ortografía, está descalificado. Hay que tener cuidado con eso.”

Aseguró también que otro error es enviar el mismo curriculum vitae para diferentes empresas. El curriculum no es acorde al postulante sino a los requisitos que la empresa requiere para el puesto ofrecido.

“Uno tiene que ver cómo se adapta a los perfiles de las empresas. Seguro las modificaciones no serán grandes sino mínimas pero es bueno considerar qué es lo que están buscando porque si yo, lo leo y adapto es más posible que haga ‘match’ mi curriculum con el puesto de trabajo.”

Informó además que la estrategia para conseguir empleo se basa en las ganas de trabajar, armar un curriculum vitae. Luego entrar a páginas web donde se anuncian los puestos de trabajo, identificarlos, leer bien los requisitos y adaptar a cada uno de ellos nuestras hojas de vida.



En otro momento, dijo que el buscar trabajo no es algo sencillo, que hay que ser constantes e intentarlo con perseverancia, una habilidad que muchos reclutadores buscan y les resulta atractiva.

“Para posicionarte bien en el mercado laboral, primero debes Identificar el valor agregado que tienes y ver qué puedes ofrecerle al puesto que están ofreciendo. De igual manera, plasmarlo en la entrevista laboral. Demostrar porqué tiene algo distinto al resto.”

Finalmente pidió a los jóvenes a no darse por vencidos. De ser posibles enviar todas las veces necesarias su curriculum vitae y evitar los errores mencionados porque si no los comenten, los reclutadoras llamarán. Eso ocurrirá.