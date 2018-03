Errores que deben evitar las mujeres al negociar un salario

- / -

FOTO 3 | Error #3: No saber cómo negociar. Para ser honestas, cuando pensamos en un buen negociador, pensamos en alguien: positivo, intransigente, directo. En pocas palabras, una persona que consigue lo que quiere. Y si lo pensamos detenidamente, todos esos son rasgos intrínsicamente masculinos. La sociedad aún no está bien equipada para aceptar naturalmente a una mujer negociando con estos rasgos masculinos. La asertividad puede resultar agresiva, y la franqueza se percibirá como descarada. No es que no podamos salir airosas representando estos rasgos como una mujer, pero es más probable que no nos ayuden a obtener los resultados deseados.