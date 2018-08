Todas las empresas quieren alcanzar el éxito buscando el mejor talento humano, y una nueva forma de hacerlo es a través de las entrevistas de trabajo online . Con la universalización de las nuevas tecnologías, muchas compañías optan por sumarse a esta tendencia a distancia o por Internet.

A la hora de contactar con candidatos y realizar la primera fase del proceso en videollamadas u otras aplicaciones de mensajería instantánea, es bueno saber cómo potenciar tu marca personal durante este tipo de entrevista.

La entrevista de trabajo online, a través de Skype , GoTomeeting , Google Hangouts u otras plataformas por Internet son maneras innovadoras que muestran su capacidad para gestionar imprevistos de última hora y para abrir un puente de facilidades entre las empresas y los trabajadores.

La tecnología ha generado un cambio entre las compañías y los entrevistados para mejorar resultados y acelerar los tiempos de respuesta.

¿Cuál es la ventaja de una entrevista de trabajo online? La rapidez y la comodidad entre ambas partes a través de la red; sin embargo, se necesitará algo de preparación para afrontar los nuevos retos. Por eso, es bueno saber los detalles de este proceso de selección y te dejamos algunos consejos para aplicarlo.

Ventajas de una entrevista de trabajo online

Esta tendencia está en aumento y los elementos más importantes para la empresa son la captación y la selección personal. Las ventajas que se consiguen en Internet se resumen en diferentes puntos.

La captación online es más económica que en medios tradicionales.

Reduce los costos de los procesos de captación y algunos de selección.

Rapidez en el proceso de captación.

Abre la posibilidad de ofrecer mayor cantidad de información a los potenciales candidatos.

Existe mayor segmentación introduciendo anuncios en sitios web.

Diez consejos para considerar en una entrevista online

La rapidez y la comodidad entre ambas partes a través de la red es una de las ventajas en la entrevista de trabajo online. (Foto: Pixabay)

1. Programa bien la entrevista : Esto es fundamental para el resto de las cosas que harás durante la entrevista online. Muchas veces una entrevista no se llega a realizar porque una de las dos partes no se organiza de manera correcta. Ahora, si cuentas con una agenda apretada, las herramientas Evernote , Google Calendar , Doodle y Todoist pueden ayudarte a organizar mejor tus horas.

2. Comprueba que tienes la última versión de Skype: Si no la tienes, esto puede provocar que llegues tarde a tu entrevista de trabajo online . Es bueno revisar con antelación si la versión es la actual. No olvides cerrar todas las ventanas que no sea la plataforma de videollamada para tener una mejor velocidad.

3. Conéctate antes de la hora prevista : De esta manera puedes evitar posibles fallos y comprobar que todo está en orden. Este consejo es valioso porque siempre es bueno estar listo antes que el entrevistador.

4. Ten un plan B: ¿Qué pasa si la conexión de Internet sufre un desperfecto? Es recomendables tener otros dispositivos con los que compartir la red. Tal vez, otro ordenador o un teléfono móvil.

5. Cuida tus perfiles en redes sociales : ¿Sabías que en muchos de los casos los reclutadores revisan tus perfiles en Facebook, Twitter, Instagram LinkedIn u otras redes sociales? Siempre es bueno tener una foto de perfil que te favorezca para el puesto de trabajo.

6. Elige un buen fondo: Los fondos son importantes porque describen a primera vista cómo es la personalidad del potencial empleado.

7. Ten a la mano algo para apuntar notas : Si eres ansioso o nervioso, es recomendable que cuentes con un bolígrafo y una libreta para apuntar cualquier detalle que no quieras dejar escapar.

8. Aléjate de ruidos: Encuentra un espacio tranquilo. El ruido es la interferencia que puede dañar una comunicación, sobre todo cuando se trate de una entrevista de trabajo online . Si alguien se encuentra en casa, es bueno avisar que durante un tiempo apropiado eviten hacer algún ruido.

9. Elige el micrófono: Muchas personas confían que el micrófono del ordenador puede ser la mejor opción y terminan traicionándolo en el mejor momento de una entrevista online. Adquiere un micrófono externo para mejorar la comunicación con tu entrevistador. A veces los pequeños detalles marcan una gran diferencia.

10. Cuida tu imagen; vístete bien y sonríe: Que estés en casa no significa que hagas la entrevista de trabajo online con cualquier ropa. Las reglas son las mismas con cualquier entrevista: vístete discreto y profesional. Además, intenta establecer contacto visual, se simpático, no olvides sonreír y sobre todo demuestra entusiasmo por aprender.

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes en una entrevista de trabajo?

Existen preguntas usuales y el entrevistado debe saber responderlas para potenciar su imagen durante el proces. (Foto: DepositPhotos)

Aplicar a un trabajo es de suma importancia, tanto para el futuro trabajador y la empresa. Por eso, es muy importante tener una preparación debida y conocer las preguntas más frecuentes en una entrevista de trabajo. Es bueno saber que la mayoría de ellas tienen el propósito de descubrir al entrevistado y de confirmar lo que ya se sabe a través del Currículum Vitae (CV).

La primera imagen se perfila tras leer el Currículum Vitae. Esto no es más que una afirmación de la hoja de vida sobre el candidato y para ello se necesita un poco de psicología. A pesar de enfrentar a un reclutador desde la comodidad de tu casa, las entrevistas de trabajo online pueden ser más incisivas que las personales.

¿Cuáles son las mejores cosas que has hecho en los últimos años para crecer profesionalmente? Propuestas que hayas hecho en tu departamento en tu último trabajo ¿Cómo surgieron las ideas? ¿Cómo se desarrolló posteriormente? ¿Has empezado algún proyecto por tu cuenta? Si es así, ¿de qué tratan y cuáles han sido los resultados? Un ejemplo que muestre tu experiencia con tus compañeros de trabajo. Tu mejor virtud. Un defecto. Tus habilidades (del 1 al 10) en las diferentes áreas de trabajo de la empresa. Un ejemplo de cómo utilizas tus habilidades en una determinada función de tu anterior puesto de trabajo. ¿Cómo convertirías un feedback negativo en algo positivo? ¿Cómo resolverías una situación de trabajo bajo presión? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué harías si tu jefe te pidiera algo imposible?

Estas preguntas son frecuentes en una entrevista de trabajo . El siguiente paso es saber responderlas para poder tener una mayor impresión ante el reclutador. Siempre debes pensar cómo un entrevistador puede conocerte mejor a través de acciones concretas, así que es mejor buscar momento en tu vida laboral que tengan un claro ejemplo de acción-reacción.

¿Qué buscan los reclutadores en la entrevista de trabajo?

No olvides cerrar todas las ventanas que no sea la plataforma de videollamada para tener una mejor velocidad. (Foto: AFP)

En muchas ocasiones, las personas pueden agregar grados, títulos, habilidades u otras “referencias fantasmas” que no han sido puestas en práctica. Por eso, la entrevista de trabajo es una instancia fundamental en cualquier proceso de selección de personal. Esta es la oportunidad perfecta donde el reclutador y el postulante se relacionan y se evalúa cuál es el verdadero potencial.

Si bien las preguntas pueden ser diferentes a las mencionadas en el artículo, existen muchos puntos en común que todo reclutador querrá averiguar del entrevistado. Según el portal Business Insider , recopiló seis puntos importantes para tomar en cuenta.

1. Motivación : No solo es querer el trabajo por dinero o un simple vehículo a otra cosa. Tu potencial jefe buscará de ti si estás dispuesto a ir más allá de las instrucciones; es decir, que seas proactivo en el área a la hora de aportar ideas y brindar soluciones.

2. Honestidad : Tu hoja de vida será comprobado en la entrevista de trabajo. Por eso, lo esencial será que seas lo más honesto posible en cualquier instancia. No conviene que alardees de habilidades que no posees, pues, siempre es bueno ser honesto y decir “que no sabes y estás dispuesto a aprender”.

3. Trabajo bajo presión: Todos los trabajos son bajo presión. Se vive en un mundo que se mueve de manera constante y hay que ir a la par de ella, por lo que siempre hay que estar preparado para enfrentar nuevos desafíos.

4. Estabilidad y compromiso : Debes demostrar que eres una persona estable y comprometida en la empresa como para estar dispuesto a un nuevo proyecto de largo plazo sin defraudar a tu jefe potencial.

5. Conocimiento: En la entrevista de trabajo se valorará tus conocimientos académicos y profesionales en el área que te desempeñes. El reclutador evaluará tus habilidades, tu creatividad, buena comunicación, proactividad, flexibilidad y otros puntos fuertes.