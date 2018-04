Entrevista laboral: ¿Cómo triunfar ante un reclutador negativo?

De los errores se aprende, dicen y esto aplica para las entrevistas laborales. Aquel lugar donde encontrarás todo tipo de reclutadores, buenos o malos, pero, ¿qué hacer cuándo te toca uno negativo?

Gestion.pe conversó con Ronald Granthon, profesor de la Pacífico Business School, sobre este tema y los errores clásicos en la búsqueda de trabajo que nunca se deben repetir.

“En función a dónde quieres ir, tiene que ver en cómo prepararte para una entrevista laboral. La preparación es básica para no cometer los mismos errores e identificar las fortalezas”

El especialista precisó que lo primero que el postulante debe tener en cuenta es si su perfil calza con la convocatoria, para luego mandar la hoja de vida enfocada a sus logros corporativos.

Mencionó también que para las preguntas “trampa” siempre es bueno tener en claro ejemplos y casos concretos. “Si no tengo ejemplos concretos ante cualquier tipo de reclutador, no tengo como probar mi experiencia. Recordemos que si eres una persona sin mucha experiencia laboral o recién has salido de la universidad, puedes avalarte con tu experiencia universitaria o de colegio. Los logros que has tenido ahí son importantes. Eso te aporta a decir las competencias que tienes.”

En el caso de un reclutador negativo, precisó que mayormente esta persona de selección está así porque quiere ver tu reacción y eso tiene que ver mucho con la cultura de la empresa.

“ ¿Qué hacer en estos casos? Actuar bien, con paciencia y tratar de no ‘pisar el palito’ si sientes que la persona te quiere provocar o te responder feo. Así mismo, escuchar bien la pregunta ya que los nervios siempre ganan. Recordar que la persona quiere evaluarte, quiere saber de ti. Si la persona está fría o enojada, tú no puedes ser igual.”, destacó.

Destacó, a su vez, que siempre es recomendable decir la verdad y no mentir. “Tratemos siempre de no manejar un lenguaje informal, sino alturado. Hablar bien de tu realidad, competencias y con la realidad.”

¿Qué no debes decir o hacer? “No se deben tomar actitudes negativas que no generen una buena imagen tuya. Incluso, hay que evitar las frases “mi mayor defecto, es ser perfeccionista” o “no tengo defectos”. Recordemos también que hay formas de decir esa verdad, no hay que decirlo tan directo sino también con el plan que haces para trabajar en ello.”

“Por eso antes de una entrevista hay que ir bien preparados, investigar bien es el secreto. Durante, es ir vestido con buena predisposición con las preguntas y escuchar bien las pregunta. Otro tema es la puntualidad, tratar de nunca llegar tarde a la entrevista porque puede dejarte fuera del puesto.”

Luego de la entrevista, el especialista precisó que lo que queda es esperar paciente. Si te tocó un reclutador negativo, ya más o menos sabes cómo va a terminar ello; sin embargo, no es bueno entrar en pánico.

“Si te han dicho que te van a llamar, lo ideal es esperar la llamada. Lamentablemente no hay un tiempo exacto porque hay empresas que trabajan muy rápido eso, así como hay empresas que se demoran desde 3 semanas hasta 3 meses. Va a pasar. Entonces, normalmente, es esperar dos semanas del tiempo que te habían dicho. Eso quiere decir que si te dijeron una semana, llamar a la tercera semana por temas de interés. “

Finalmente, dijo que en caso no se dé la oferta laboral, el rechazo se debe tomar con mucha autocrítica, autoevaluación. “Debemos entender por qué no te han llamado ya que pudo ser por experiencia, conocimientos, o quizás porque no contestaste las respuestas de manera correcta en la entrevista. Y sobre esto, mejorar para el próximo proceso de selección. Lo importante es replantear y analizarlo con mucha ecuanimidad.”