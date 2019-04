Entrevista laboral: ¿Cómo prepararse antes, durante y después?

Conseguir trabajo no es complicado. Lograr una entrevista laboral exitosa, tampoco. Todo se basa en la preparación y planificación que des antes, durante y después del proceso de selección. ¿De qué manera?

Inés Temple, presidente ejecutivo de LHH DBM Perú, conversó con Gestion.pe y dio algunos tips para evitar errores en la entrevista laboral que nos puede dejar fuera del proceso de selección.

- Antes de la entrevista

Lo primero que debes hacer antes de ir a una entrevista laboral es prepararte. Con ello, Temple se refirió a que se debe investigar sobre la empresa, entrar a su web, visitar los locales, tener una experiencia personal y propia de los servicios y productos de la organización. Incluso, recomendó mirar a los competidores para tener una idea clara del entorno del negocio, retos y preocupaciones. “La idea es que desde la entrevista (laboral) parezca que encajas, que ya parezcas parte del equipo, por lo que mientras más sepas de la empresa, mejor.”, relató.

Del mismo modo, la presidente ejecutivo de LHH DBM Perú explicó sobre cómo prepararse para las ‘preguntas minadas o difíciles’.

“ Con estas preguntas (minadas o difíciles), el reclutador no busca engañarte, busca ver tres cosas, uno si la persona (el postulante) puede hacer el trabajo, eso quiere decir si tiene la destreza, los logros, las habilidades y la experiencia. Segundo y muy importante son los factores de motivación que tiene, una razón que vaya más allá que pagar el alquiler o sus gastos y lo tercero es el encaje, que (el postulante) vaya la cultura de la empresa, con el equipo.”, dijo.

Mencionó también que antes de la entrevista se debe trabajar en diversas preguntas que como postulante se le hará al reclutador. “ Es importante manejar (la entrevista laboral) como una reunión de negocios donde ambas partes preguntan y ambas responden. No voy a preguntar, “¿cuánto me van a pagar?” Sino, tengo que hacer preguntas reales y auténticas como, “¿qué le preocupa en la empresa? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuál es el perfil del puesto? ¿Qué es lo que espera de mí en los próximos 100 días?”. La idea no es querer impresionar sino querer aprender”, remarcó.

- Durante la entrevista

Temple precisó que durante la entrevista laboral tenemos que tener en cuenta que existen tres lecturas de ella. La formal, en la que el reclutador se fija qué dice y cómo responde el postulante. La lectura corporal, qué mensaje se está dando con el cuerpo, así como qué tan concentrado en lo que dice. Y la lectura cálida, que favorece la creación de la confianza.

Con esto, remarcó que lo importante es que haya conexión, para lograr química y confianza, que llevará finalmente a la calidez. “ Tu foco tiene que ser la persona que está al frente. Sonreír, para que tú y el reclutador se sientan cómodos.”, resumió.

- Después de la entrevista

Inés Temple recomendó llevar una tarjeta de presentación en la entrevista, de tal modo, que al finalizar, se entregará al reclutador y este te dará la de él, para así poder contactarse luego.

“ Al día siguiente de la entrevista, debemos escribirle al reclutador para agradecer la entrevista (laboral) porque esto demuestra buena educación e interés. En ese mensaje, mencionas si está bien escribirle la próxima semana para saber cómo va el proceso. Si te dice que sí, en el segundo mensaje le preguntarás cómo va el proceso, si sigues o no. Mostrar interés es legítimo.”, expresó.

Finalmente, Inés Temple recomendó ir a la entrevista laboral con espíritu de aventura ante cualquier situación que se presente, “ Hay que tomarla las situaciones con alegría porque hasta puede ser divertido”, puntualizó.