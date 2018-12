Entrevista de trabajo en Google: las preguntas más confusas que debe responder un postulante

Son muchos los profesionales que sueñan con trabajar en Google y disfrutar de una oficina que ofrezca un espacio para la meditación, el descanso, la relajación, una mesa de billar, una bolera, un tobogán y otros beneficios, pero para lograrlo es necesario pasar por exhaustivo proceso de selección, que incluye una peculiar entrevista.

En Google y en empresas tecnológicas como Apple o Facebook, las entrevistas de trabajo se centran en preguntas y acertijos que a primera vista nada tienen que ver con el puesto al que aspiran. Sin embargo, conforme pasan los años el gigante tecnológico va implementado nuevos métodos para reclutar a los más creativos, así que dicha entrevista no es la única prueba que deben superar.

Según un artículo de Forbes, si quieres conseguir empleo en Google "no basta con tener experiencia y ser el mejor en lo tuyo, antes tienes que pasar una entrevista en la que las preguntas que te plantearán no son las tradicionales. Aquí te propondrán acertijos y preguntas trampa para ver de qué habilidades dispones".

La experiencia y conocimiento técnico del postulante aparece en su CV, por lo que los departamentos de recursos humanos utilizan estos acertijos para medir su habilidad para resolver problemas complejos mediante la lógica y la creatividad.

Lewis Lin, un coach especializado en entrevistas de trabajo, recolectó 140 preguntas que le habían realizado a sus clientes en Google. A continuación, algunas de las más curiosas y posibles soluciones. Cabe aclara que no existe una sola respuesta correcta para la mayoría de las interrogantes, ya que lo importante es el proceso de razonamiento. ¿Cómo las resolvería usted?

1. Imagine que se reduce a una altura de una moneda de 2 peniques y lo echan a una licuadora. Su masa se reduce y su densidad es la misma de siempre. Las cuchillas empiezan a moverse en 60 segundos. ¿Qué hace?

- Saltar

2. Situación: Un hombre empuja su coche a un hotel y termina perdiendo su fortuna. ¿Qué pasó?

- Esta situación solo tendría sentido si fuese una partida de Monopoly.

3. Un cuerpo es encontrado en el desierto sosteniendo una cerilla en sus manos. ¿Qué ha pasado?

- La persona murió por un accidente de avión. El accidente era inminente. No había paracaídas suficientes para todos y tuvieron que echarlo a suerte. Le tocó la cerilla rota, por lo que tuvo que saltar sin paracaídas y falleció.

4. Construyes una casa con todos los muros orientados al sur. De pronto ves un oso. ¿De qué color es?

- Blanco, solo en el Polo Norte puede estar una casa con todos los muros de su fachada orientados al sur.

5. Todos los hombres en una aldea de 100 parejas casadas ha engañado a su mujer. Cada mujer en la aldea sabe instantáneamente cuando un hombre que no es su marido ha cometido adulterio, pero no sabe cuándo su propio marido lo ha hecho. La aldea tiene una ley que no permite el adulterio. Cualquier esposa que descubra que su marido le ha sido infiel debe matarlo ese mismo día y las mujeres de la aldea no pueden desobedecer esa ley. Un día, la reina de la aldea hace una visita y anuncia que al menos un hombre ha sido infiel... ¿qué ocurre?

6. Tiene dos jarras: una de 5 litros y otra de 3 litros. Tiene que usarla para medir 4 litros de agua. ¿Qué haría?

- Lo primero que tiene que hacer es rellenar la jarra de 5 litros y transferir agua a la jarra de 3 litros. Después tire esos tres litros. Con los dos que quedan en la jarra de 5 litros, viértalos en la jarra de 3 litros. Ahora vuelva a rellenar la jarra de 5 litros y de esa jarra vierta un litro a la jarra de 3.

7. Un médico le receta 4 píldoras a un paciente. Las cuatro parecen iguales, pero hay de dos tipos distintos. El paciente debe tomar dos pastillas de cada tipo por la mañana y lo mismo por la tarde. En caso de confundir la dosis o no tomarse pastillas, morirá. Las pastillas están mezcladas, ¿qué deberías hacer para sobrevivir?

- Divide todas las pastillas en dos partes y tomar una mitad de cada una en la mañana y en la noche.

8. Necesitas saber si tu amigo Bob tiene bien anotado tu número de celular. Pero no puedes preguntarle directamente. Debes escribir la pregunta en una tarjeta y dársela a Eve, la cual le llevará la tarjeta a Bob y volverá con su respuesta. ¿Qué debes escribir en el papel, además de la pregunta, para asegurarte que Bob pueda entender el mensaje y Eve no pueda leer tu número de teléfono?

9. Cuatro personas necesitan cruzar un puente colgante de noche para volver a su campamento. Desafortunadamente, sólo tienen una linterna y, solo tiene batería para 17 minutos. El puente es muy peligroso para cruzarlo sin luz y, solo aguante el peso de dos personas al mismo tiempo. Cada uno de los excursionistas camina a distinta velocidad. El más rápido puede cruzarlo en 1 minuto, el siguiente en 2 minutos, el tercero en 5 minutos y el último en 10 minutos. ¿Cómo pueden cruzarlo todos en 17 minutos?

10. Si la probabilidad de observar un auto en 30 minutos en la carretera es de 0.95, ¿cuál es la probabilidad de observar un auto en 10 minutos?

11. ¿Cuántas maneras puedes pensar para encontrar una aguja en un pajar?

12. ¿Cuántas veces al día se solapan las manecillas de un reloj?

13. ¿Por qué las tapas de las alcantarillas son redondas?

14. ¿Cuántos grados hay en el ángulo de la manecilla de las horas y los minutos de un reloj que marca las tres y cuarto?

15. ¿Cuánto crees que gana Google diariamente con sus anuncios en Gmail?

16. ¿Cuántas pelotas de golf caben en un bus escolar?

17. Diseñe un plan de evacuación para la ciudad de San Francisco.

18. ¿Cuál es la probabilidad de romper un palo en tres partes y formar un triángulo?

19. ¿Cómo invertir la imagen en una matriz de n por n, donde cada píxel está representado por un bit?

20. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla hash y un HashMap?