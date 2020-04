La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, anunció que hoy en la mañana se realizará una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), ente que une a gremios de empresas y sindicatos, para informar sobre las nuevas medidas a tomar por el Gobierno en el campo laboral.

Refirió que se permitirá reducir jornadas laborales, compensar licencias con vacaciones durante el periodo de emergencia y permitir la suspensión perfecta de labores (licencias sin goce de haber) para casos excepcionales.

“Estamos planteando que se abran posibilidades para el acuerdo entre empresarios v trabajadores. De momento, que se puedan acordar medidas paliativas como reordenar jornadas de trabajo, eventualmente reducirlas, el poder adelantar el pago de beneficios como vacaciones, para garantizar la liquidez, es lo que se está abriendo como un planteamiento del Ejecutivo”, señaló hoy la ministra en RPP.

En el caso de la compensación de las licencias a cuenta de las vacaciones, la ministra refirió que ello se toma debido a que se ha extendido el periodo de la cuarentena, por lo que se complica realizar la compensación con horas de trabajo posterior.

“Esta es una posibilidad que se empieza a abrir, pero en ningún caso pretende negar el derecho de los trabajadores a sus vacaciones, sino encuadrar esta salida, en una situación excepcional de crisis sanitaria”, refirió.

Asimismo, indicó que de manera excepcional, condicionada a la situación económica de la empresa verificada por Sunafil, se permitirá la suspensión perfecta de labores.

“En ese supuesto, la suspensión perfecta no representaría para los trabajadores más vulnerables una pérdidas de ingresos, que son los de las microempresas. El Estado se compromete a subsidiar en la medida de sus posibilidades y temporalmente una situación que quisiéramos que sea transitoria y al término de la cuarentena iremos enfocándonos en una reactivación económica”, señaló Cáceres.

La ministra recordó que al inicio de la cuarentena se dispuso que las empresas den licencias con goce de haber como una “cuota de sacrificio” de los empleadores.

Pero la prolongación de la cuarentena ha vuelto insostenible para algunas empresas seguir pagando la planilla de sus trabajadores, por lo que ahora se dispondrán las medidas anunciadas al inicio de esta nota.

No obstante, Cáceres remarcó que no se van a facilitar los ceses colectivos.

Ampliar CTS

Por otro lado, la ministra señaló que es momento de evaluar que la Compensación de Tiempo de Servicio (CTS) proteja a todos los trabajadores.

“La CTS no alcanza a todos. Por ejemplo, los trabajadores de las microempresas no están comprendidos. Los trabajadores de la actividad agroexportadora lo tienen integrado a su salario, por lo que su capacidad de ahorro no es real. Frente a esos escenarios, se impone una discusión de la importancia de que la CTS alcance a todos los trabajadores del país”, señaló.

