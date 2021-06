Algunas compañías peruanas ya están enviando a sus trabajadores a vacunarse en el exterior contra el COVID-19.

El CEO de la agencia de viajes Vacunatravel.com, Juan Víctor Sáenz, refirió que ya tramitaron pedidos de dos empresas, de los sectores minería y farmacéutico, para realizar viajes de grupos de trabajadores a Estados Unidos.

“En un caso fue para un grupo de ocho trabajadores y en el segundo para cuatro personas. Es un beneficio que están dando algunas empresas a sus trabajadores”, subrayó.

Sáenz precisó que estos pedidos no son para todos los trabajadores de la empresa, sino para ciertas posiciones de nivel alto o medio y que requieren hacer un trabajo presencial.

Sáenz estimó que el envío de trabajadores jóvenes a vacunarse en el exterior podría aumentar en las próximas semanas, debido a que la vacunación en Perú para este segmento de edad aún se estima que se daría a fin de año o inicios del 2021.

Asimismo, indicó que en otros casos, algunas organizaciones evalúan financiar el costo del viaje vía un préstamo, el cual luego sería devuelto por el trabajador de forma fraccionada.

Explicó que en Estados Unidos existe la disponibilidad de vacunas de varios laboratorios, pero el 80% de los pedidos de los viajeros peruanos es para aplicarse la de Johnson & Johnson, pues al requerir una sola dosis, reduce el tiempo de estadía.

Así, el paquete más económico y con más demanda es el de una estadía por cuatro días en Miami para recibir la vacuna de Johnson & Johnson.

“Nosotros también tramitamos la cita para la vacunación, la cual puede programarse para dentro de siete a quince días. El viajero va con la certeza de su fecha de vacunación”, indicó Sáenz.

Agregó que si el viaje es para realizarse en el mismo mes en que se solicita, el costo del paquete (vuelo y estadía) varía entre US$ 2,000 a US$ 2,500. Pero si el viaje se reserva con anticipación de uno a dos meses, el costo puede bajar a US$ 1,500, debido al menor costo del vuelo y estadía.

“Sería importante que los interesados puedan programar sus viajes con anticipación, pero la mayoría quiere viajar el mismo mes”, anotó.

Según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se estima que este año alrededor de 100,000 peruanos han viajado a Estados Unidos a vacunarse.