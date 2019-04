¿Por qué las empresas deberían ofrecer más flexibilidad laboral a sus empleados?

La manera de trabajar en algunas organizaciones ha cambiado con el tiempo. Antes, las empresas consideraban que las labores debían realizarse dentro de cuatro paredes, en un escritorio y bajo las luces de la oficina; sin embargo, este entorno no era el más alentador para los colaboradores. Contrario a ello, ahora, algunas compañías han empezado a optar por ofrecer más flexibilidad a sus empleados. ¿Con qué fin? El de obtener mayor compromiso y productividad de parte de ellos en lugares poco probables.

Caroline Pinal, cofundadora de Giveback Homes, compañía de bienes raíces que ha construido cientos de hogares para personas necesitadas en Estados Unidos , Puerto Rico, Nicaragua y México, asegura que el impacto que causa esta forma de trabajo en las personas cambia completamente sus vidas.

Recuerda que cuando era muy joven siempre quiso viajar al extranjero y hacer el bien en el mundo, pero al no contar con los recursos adecuados, sólo quedó en un sueño que debía ejecutar más adelante. Por esa época ingresó a laborar a TOMS, una compañía de zapatos, que una oportunidad la envió de viaje a El Salvador para realizar una donación a niños necesitados, algo que asegura la marcó para siempre. “Recuerdo esa experiencia y pienso en lo increíble que mi trabajo no solo lo alentó, sino que me brindó la oportunidad de viajar y retribuirme a mí y a todos los empleados”.

Los viajes de negocios hacen que las personas tengan otra perspectiva. (Foto: Pixabay) Los viajes de negocios hacen que las personas tengan otra perspectiva. (Foto: Pixabay) Los viajes de negocios hacen que las personas tengan otra perspectiva. (Foto: Pixabay)

Ahora con su compañía Giveback Homes busca darle a sus colaboradores la oportunidad de trabajar de forma remota y viajar. “Sacamos a las personas de sus zonas de confort y las conectamos con personas de otros países de una manera que los impactará para siempre he inspirará a hacer más”. Pero ¿por qué razones las organizaciones deben ofrecer a sus empleados oportunidades de trabajo voluntario y más flexibilidad laboral? Pinal nos da la repuesta en tres puntos:

Aumenta el compromiso. Una persona que considera que trabaja en una empresa más grande que ella misma, se sentirá inspirada con las labores que hace y regresará todos los días más motivada para sacarla adelante.

Retención de talento. Las oportunidades de trabajo desde el hogar son muy valoradas por los colaboradores. Esta forma de laborar influye en la decisión de aceptar o abandonar un empleo, en especial para los milennials, quienes buscan estilos de vida gratificantes.

El trabajo desde casa hace que las personas piensen bien si quieren dejar una empresa. (Foto: Freepik) El trabajo desde casa hace que las personas piensen bien si quieren dejar una empresa. (Foto: Freepik) El trabajo desde casa hace que las personas piensen bien si quieren dejar una empresa. (Foto: Freepik)

La red de contactos se amplía. Pasear por otra ciudad, dentro o fuera del país, hace que el círculo de contactos se vaya diversificando, no sólo con profesionales de la misma rama, sino con personas que nos atienden en un restaurante o viajamos en el bus. Esto nos ayuda a encontrar gente increíble y las “conexiones que nos brindarán serán las más inesperadas y beneficiosas”.