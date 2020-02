Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el Perú se encuentra en el puesto 8 de 148 economías a nivel mundial y tercero en Sudamérica, en intención por emprender.

No obstante, ocupa también los primeros lugares en las empresas que no superan los tres años de vida. Ello puede deberse, entre otras razones, a que el empresario de la pequeña empresa (MYPES) no se rodea del talento necesario para que su negocio crezca.

Desconocen, por ejemplo, que existen jóvenes profesionales del extranjero que buscan desarrollar sus carreras en nuestro país con sus habilidades y conocimientos, refiere la AIESEC, asociación de estudiantes y recién graduados más grande del mundo reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presente en más de 128 países.

Desde su oficina en Perú, AIESEC comparte los beneficios para un negocio, emprendimiento y pequeña empresa, de contar con un profesional extranjero dentro de su organización.