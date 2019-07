¿Qué hacer cuando tu emprendimiento ya está establecido?

Al empezar un negocio los emprendedores siempre sueñan en grande y buscan cumplir sus objetivos a corto y largo plazo. Sin embargo, de acuerdo al estudio sobre el emprendimiento a nivel mundial Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en el Perú solo el 7.4% de los emprendimientos llegan a superar la valla de los 3.5 años, de manera que ya pueden considerarse como ‘emprendimiento establecido’.

¿Qué hacer cuando se llega a esta estabilidad? Renzo León-Velarde, gerente general de Digiflow, recomienda tomar en cuenta estos cuatros consejos para que su emprendimiento se mantenga firme en el mercado.

-Reinvéntate

Uno de los principales problemas para los emprendedores es la fidelización con su producto, pues los lleva a no buscar nuevas opciones para seguir creciendo.

En ese sentido, es bueno estar enfocado en la parte del mercado que funcionó para iniciar el negocio, pero con el tiempo, es mejor diversificar la marca y tratar de llegar a nuevas personas. Así, es importante también observar a los costados y ver qué acciones realiza la competencia, para así diferenciarse de las otras empresas y darle valor agregado a tu marca.

-Vuelve a invertir

Iniciar un emprendimiento requiere una inversión. Sea un bajo o alto monto, esta inversión inicial siempre significa un sacrificio para el emprendedor.

Sin embargo, al ya estar establecido es importante barajar la posibilidad de una reinversión, que suponga una mejora en la infraestructura, la contratación de nuevos colaboradores y el desarrollo tecnológico de su empresa, invirtiendo en soluciones tecnológicas que ayuden a potenciar tu negocio, como los sistemas administrativos y de facturación electrónica.

-Capacitación constante

Para que el negocio siga creciendo, no basta trabajar únicamente basándose en la experiencia. Por el contrario, es necesario capacitarse constantemente en distintos rubros. Al abrir un área nueva en la empresa, es necesario que el dueño no solamente contrate personal capacitado, sino,que cuente con conocimientos en el rubro para así poder aprovechar mejor esa área.

Lo mejor que puede hacer un emprendedor es convertirse en un ‘todista’ y velar por todas las áreas de su empresa, así no solo entiende mejor su negocio, sino también a sus colaboradores y clientes.

-Fortalece el networking

En el mundo de los negocios, pocas cosas importan más que los contactos. Las capacitaciones y reuniones son grandes momentos para generar nuevas relaciones y fortalecer las ya existentes. No obstante, también es importante no olvidarte de las personas con las que iniciaste y no perder contacto con tus primeros clientes. Las recomendaciones de un cliente satisfecho valen más que cualquier publicidad.