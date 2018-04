Emprendedores internacionales cuentan sus secretos para no cansarse

- / -

FOTO 5 | 5. Toma distancia.Nombre: Jen Rubio Compañía: Away Estrategia para desestresarse: Estar consciente del mundo alrededor de mi. Me apasiona Away y todas las cosas que estamos haciendo aquí, pero tomar perspectiva y hablar con amigos sobre cosas que no sean de trabajo es muy importante. Es muy fácil agotarte si estás en una burbuja de lo que estás haciendo y no estás consiente del mundo alrededor tuyo. Yo solía pensar que las cosas eran de vida o muerte, pero me di cuenta de que vendemos maletas. Somos buenos en eso y lo amamos ponerlo en perspectiva es realmente importante. (Foto: Away)