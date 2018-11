Empleos de US$ 150,000 de Amazon anuncian nueva era en Nashville

Los años de auge de Music City seguramente continuarán después de adjudicarse un centro de operaciones de 5,000 personas de Amazon.com Inc.

El gigante de internet se convirtió en uno de los mayores empleadores de Nashville, Tennessee, con la noticia difundida el martes de que Amazon abrirá un centro de US$ 230 millones en la zona céntrica, con salarios promedio de más de US$ 150,000 –o el triple del ingreso medio de los hogares en la ciudad-. Si bien esos números palidecen en comparación con los 25,000 puestos de trabajo para cada uno de los centros de Nueva York y Arlington, Virginia, la presencia de Amazon podría afectar la vida de Nashville casi en igual medida en términos relativos.

Sólo el 8% de los hogares de Nashville gana US$150.000 por año o más, frente a 14% en Nueva York y un tercio de los hogares en el Condado de Arlington, Virginia, según el Censo de los Estados Unidos. El aspecto negativo es que los compradores de viviendas, ya afectados por el aumento de los precios, los verán escalar aún más.

Gracias en parte a que la ciudad se está convirtiendo en un imán para los millennials así como a su papel cada vez más destacado en la industria de la música, el costo promedio de una casa en Nashville se incrementó 75% en los últimos cinco años. Se trata del tercer mayor aumento entre las grandes ciudades estadounidenses después de Dallas y Atlanta, según Zillow Group Inc. Figura en el noveno puesto en aumento de los alquileres.

“Hay muchos redesarrollos en marcha, muchos productos inmobiliarios que llegarán al mercado”, dijo Courtney Ross, directora de desarrollo económico de la Cámara de Comercio de la Zona de Nashville. “Y esto continuará en los próximos siete años, de modo que no llegará todo a la vez”.

Incentivos en efectivo

Amazon recibirá un total de más de US$ 100 millones en incentivos, que incluyen una subvención del estado de US$ 65 millones en efectivo además de un crédito fiscal de US$ 22 millones. Nashville ofrece un incentivo en efectivo de US$ 15 millones.

La ubicación de Nashville en el centro de los EE.UU. y en la intersección de tres autopistas interestatales es ideal para las firmas de logística. Amazon viene reforzando su negocio de entregas para reducir la dependencia de FedEx Corp. y United Parcel Service Inc.

Creó una flota de 40 aviones llamada Prime Air y ha agregado servicios de entrega rápida a domicilio como Amazon Flex. Los 5,000 puestos que llegarán a Nashville estarán en el nuevo Centro de Excelencia en funciones como la cadena de abastecimiento, el transporte, la entrega a los clientes y papeles similares.

La ciudad también tiene un sector financiero en crecimiento que se beneficia con las firmas de Wall Street que quieren diversificarse de Manhattan. La firma de inversión AllianceBernstein Holding LP trasladará su sede central y más de 1,000 puestos de trabajo de Nueva York a Nashville.

UBS Group AG anunció en 2013 una nueva división administrativa en el centro de la ciudad que actualmente emplea a más de 1,000 personas. El mayor empleador de Nashville es el Centro Médico de la Universidad Vanderbilt con más de 20,000 trabajadores.