Solo en el primer trimestre del año -de acuerdo a cifras del INEI- 706,900 personas en Lima Metropolitana perdieron su empleo. Igualmente hay 742,500 peruanos que buscan activamente un puesto de trabajo. Ante ello, ¿qué se esperaría en la demanda de personal, tomando en cuenta los resultados electorales?

Joseph Zumaeta, gerente general de Bumeran Perú, explicó a Gestión que tras los resultados electorales no se ha notado -por ahora- una disminución en el número de publicaciones solicitando personal, por el contrario se mantiene.

“Los resultados electorales por ahora no están afectando el nivel de oferta laboral. La demanda de personal sigue en los mismos niveles previo a las elecciones. No obstante, lo que sí se empieza a notar es una especie de preocupación -en el corto plazo- por el discurso de uno de los candidatos de represión a la inversión, lo que está generando que algunos de nuestros clientes que publican continuamente sus ofertas laborales en nuestro portal, ya están demorando o poniéndole un freno a la inversión (publicación de la oferta laboral) que iban hacer en estos días y meses”, refirió.

Agregó que posiblemente hacia fines de abril y todo mayo se vea un ‘ stand by ’ en la demanda personal hasta que se tenga un panorama más claro sobre el futuro electoral.

“Seguramente esta tendencia se revierta luego que pase la segunda vuelta y viendo cómo va evolucionando los discursos de ambos candidatos en los siguientes días e incluso las encuestas”, indicó.

Así, los sectores están parando su planes de contratación de personal están relacionados a infraestructura, minería y manufactura . “En general, aquellos sectores que tenían previsto crecer y abrir más operaciones o tenían proyectos importantes, están paralizando sus planes de contrataciones”.

Pese a ello, el especialista subrayó que -actualmente- una de las posiciones más demandas es la de vendedor, al igual que posiciones operativas como obreros y de primera línea como asistentes. “Lo que más se está demandando -en estos momentos- son vendedores que ha crecido en 30%”.

Daniel Galdos, gerente comercial de ManpowerGroup, declaró -en tanto- que tampoco se han notado cambios significativos en la demanda de personal tras los resultados de la primera vuelta electoral.

“Lo que si se percibe es que las inversiones que estaban a punto de salir probablemente no se van a dar hasta ver qué pasa tras la segunda vuelta electoral, entonces no se va a dar en esta etapa del año el crecimiento que se proyectaba en la demanda de personal, por el contrario se está manteniendo estable (no cayendo ni aumento) la demanda de nuevo personal”.

Ante este panorama, precisó que -actualmente- lo que se está demandando son posiciones en el sector servicio debido a que se ha llegado a una etapa de mayor maduración sobre los nuevos modelos de negocios aunado a que los canales digitales y de e-commerce están cada vez más profesionalizados, lo que genera oportunidades de empleo.

A lo que se añade posiciones de tecnología de la información, que continúa teniendo muchas posibilidades en el mercado laboral. “Ahora hay demanda por profesionales en procesamiento de datos y analytics. Estas posiciones están creciendo mucho en el mercado”. Otro sector que también está demandando personal es minería, pero de lado de la innovación.

-Demanda de puestos gerenciales-

Si bien tras las elecciones no se ha notado cambios en la demanda laboral, lo que sí se está viendo -explicó Galdos- desde hace varios meses es un interés por parte de los empleadores en aplicar -en mayor medida- modalidades de trabajo part time.

En tanto, se mantiene la demanda de trabajadores para posiciones temporales -indicó- y se esperaría un aumento en el número de ofertas laborales de carácter temporal ante el clima de incertidumbre por el factor electoral.

Respecto a la demanda de cargos gerenciales, el ejecutivo de ManpowerGroup dijo que desde fines del año pasado hubo un proceso de renovación, la que se mantiene hasta el día. Este proceso de renovación está acorde con las nuevas competencias que se exige en los cargos gerenciales relacionados a la transformación digital.

“Sin embargo, también esperábamos un mayor crecimiento en la demanda de puestos gerenciales para esta etapa del año. No obstante, lo que se ha dado -si lo comparamos con el cuarto trimestre del 2020- es un ligero incremento aunque la expectativa es que fuese mucho mayor. Entendemos que las propuestas de la segunda vuelta no da ese empuje para que los empresarios inviertan”, acotó.

Actualmente las ofertas laborales para puestos gerenciales están en los sectores de servicio, comercio, manufactura y logístico.

Por su parte Joseph Zumaeta, gerente general de Bumeran Perú, coincidió que la demanda para cargos gerenciales ha crecido levemente con respecto al 2020, pero no como se esperaba. Recodó que se proyectaba -para estas fechas- volver a los niveles de demanda laboral alcanzado el 2019, año previo a la pandemia.

“Este resultado puede ser por varios factores. Uno, a que no se están publicando las ofertas para posiciones gerenciales y dos, a que se están buscando estas posiciones a través de headhunters”, mencionó.