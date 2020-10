El viernes entró en vigor la ley de trabajadoras del hogar, la cual reconoce y otorga derechos laborales básicos a las trabajadoras domésticas quienes hoy en día adolecen de un porcentaje de informalidad del 92%.

Si bien la ley muestra bueno objetivos, expertos laboralistas advierten que la mala elaboración de la misma podría llevar a a una mayor informalidad entre los trabajadores del hogar.

“Como esta redactada la ley va a generar un poco nivel de cumplimiento y una huida a la informalidad”, comenta Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, quien indica que la norma contiene dos fallas cruciales.

“La norma entra en vigencia de manera inmediata y eso no es posible en el contexto actual”, indica Toyama. “De la noche a la mañana no debería implementarse una norma que genera el pago de un mínimo vital, CTS, gratificaciones y vacaciones a todo un grupo de trabajadores, sin un periodo de adecuación previo”, detalla.

Eric Castro, socio del estudio Miranda & Amado, opina igual, e indica que “las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar se debieron incrementar gradualmente, como se ha hecho con otros regímenes”.

Toyama considera que la entrada en vigencia automática de la norma “va a generar que contratos vigentes terminen de manera súbita” y que el efecto de esta disposición debió preverse y debió ser observado por el presidente de la república.

Formalismos

Por otro lado, Toyama señala que la ley “exige muchos formalismos”, ya que le pide a los empleadores celebrar un contrato por escrito y presentarlo al Ministerio de Trabajo. “Esto no se hace con trabajadores regulares. Lo que se está pidiendo es el mismo tratamiento que se le da a un trabajador extranjero y no debería ser así. No hay razón por la cual una trabajadora del hogar debería tener más formalidades que un trabajador normal”, explica.

Eric Castro añade que “una formalidad como esta, que solo hace más complejo el proceso de contratación, solo desincentiva al empleo formal”. Considera que es una exigencia desproporcionada para los empleadores de este sector, quienes, mayormente, son personas naturales.