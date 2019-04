¿Cómo empiezan sus mañanas cinco de los CEO más efectivos de Estados Unidos?

Se ha preguntado ¿cómo viven los empresarios más exitosos del planeta? O ¿qué es lo primero que hacen cuando se despiertan? Con el fin de seguir sus pasos y copiar sus buenos hábitos. Si es así, esta nota podría interesarle.

Desde que se levanta temprano para realizar ejercicios hasta que duerme, cada director ejecutivo tiene su propia rutina para un día altamente productivo. A continuación, conozca como los CEOs de algunas de las empresas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, según el ranking Inc. 5000 de 2018, se ponen en marcha por la mañana.

El ranking 2018 Inc. 5000 es la calificación anual de las empresas privadas de más rápido crecimiento en América y Europa realizada por Inc., la revista especializada en empresas con sede en Nueva York, Estados Unidos.

"Mi hábito más extraño en la mañana es, en realidad, comenzar a enviar mensajes de texto y correos electrónicos a las personas alrededor de las 4:30 am cuando me despierto", Eric Garrett, The Garrett Companies (No. 10 en el ránkin)

"Creo que la mayoría de la gente le diría que es extraño recibir mensajes de texto y correos electrónicos míos en ese momento", admite el desarrollador de bienes raíces. Pero para el ocupado CEO, es vital hacer tiempo para la correspondencia, incluso en las primeras horas de la mañana.

"Por lo general leo un artículo de Wikipedia o veo un video instructivo de YouTube", Justin Quinn, Fuerza Natural (No. 431)

"Tengo la meta de aprender algo nuevo cada mañana antes de comenzar a trabajar", dice el cofundador de la compañía de suplementos para la actividad física. Mientras tanto, su cofundador Joe Rakoski proviene de la escuela de pensamiento de "no hacer nada": "Me gusta caminar afuera con mis pies descalzos. Me ayuda a estar en tierra durante el día", señala.

"Hago ejercicios cuando me lavo los dientes", Kilee Nickels, Nickel & Suede (No. 127)

Para esta ocupada mamá y dueña de un negocio de joyería, comprometerse a correr por la mañana es un poco difícil. Entonces, ella se ajusta a un entrenamiento cuando puede.



"Al menos una vez a la semana nos sentaremos alrededor de la mesa y desayunaremos juntos", Mike McKenna, Diamond Assets (No. 7)

En el restaurador de productos electrónicos, un desayuno semanal para los más de 40 empleados de la compañía fomenta un mayor sentido de comunidad. "Veo a nuestra compañía como muy cercana, como una familia", dice McKenna.

"Cada mañana tengo dos emparedados de mantequilla de almendras y aceite de oliva con un batido y té verde". David Barnett, PopSockets (No. 2)

Para el fundador de la compañía de accesorios de teléfono, la consistencia es fundamental para llevar a cabo su negocio de rápido crecimiento.