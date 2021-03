Santiago Joseph, psicólogo CEO de la plataforma Sesión, asegura que la pandemia ha despertado muchas patologías de la ansiedad. Una persona ansiosa se enfoca en la amenaza del futuro. “Está dándole vueltas a si se va a contagiar, a que quizás va a perder el trabajo o seguir encerrado”, explica.

Asegura, además, que el trabajo desde casa es cada vez más intenso y que el número de workaholics va en aumento. “Hay gente que se está refugiando mucho en el trabajo para no pensar en el COVID-19 o en lo que dejó de hacer, y eso, a la larga, trae consecuencias negativas: no comen bien, se olvidan de dormir o no hacen ejercicio”, asegura.

¿Qué es ser workaholic?

La definición simple de ser workaholic es cuando el trabajo quita el placer o las ganas de hacer otras cosas, y se tiene la necesidad de solo trabajar. “Tu universo se vuelve trabajar”, apunta Joseph.

“El trabajo se está volviendo un aliado, pero un enemigo a la vez. Es un arma de doble filo porque es un distractor y un refugio para mantenerse medianamente animado en un contexto en el que hay mucha sensación de muerte y enfermedad, pero también es una forma de no querer ver qué pasa más allá del trabajo”, agrega el psicólogo.

Sin embargo, Joseph explica que la gente no se da cuenta cuando el trabajo se ha convertido en una adicción. “La persona le echa la culpa a la empresa o al jefe por trabajar mucho, pero no se detiene a pensar que ella misma no pone límites”.

Las consecuencias y soluciones

La principal consecuencia que sufren los workaholics es el burnout, un agotamiento físico y mental por la excesiva carga laboral.

Al estar solo enfocado en el trabajo, la persona deja de comer y dormir adecuadamente y de hacer deporte. Así, se evidencia pérdida de concentración y de la memoria y, por ende, de la productividad.

También se ven afectados los vínculos emocionales, como por ejemplo, las relaciones de pareja o con los hijos.

Joseph indica que el primer paso, como en toda acción, es darse cuenta de que uno tiene un problema.Sugiere que, durante el trabajo, uno haga pausas para tomar agua, estirarse, respirar y meditar. En algunos casos también se recomienda seguir una terapia.