La demanda de los puestos relacionados a servicios y atención al cliente aumentan entre 60% y 70% en la temporada de verano, y quienes más contratan son los sectores en donde existen cambios de turnos y se requiere baja instrucción. Resaltan los sectores de consumo masivo, supermercados, telefonía, hoteles, entre otros.

La organización de servicios de gestión humana y tercerización Overall afirma que el 70% del aumento de la demanda es para puestos de tiempo parcial, mientras que el 30% de tiempo completo. “Se buscan [y ofrecen] trabajos que son de medio tiempo y/o sólo los sábados y domingos. Son, sobre todo, trabajos por turnos que requieren rotación de personal", comentó Christian Soto, gerente de reclutamiento y selección del corporativo Overall, en diálogo con Gestión.pe.

Según el ejecutivo, el 80% las posiciones en la oferta temporal veraniega no requieren de grado de instrucción más que habilidades comunicativas, y sólo -cerca de- 20% de empresas de los trabajos part time busca posiciones más específicas con algún grado de certificación.

Si bien no se necesita instrucción específica, mucha de la mano laboral que se encuentra disponible en la temporada proviene de jóvenes estudiantes de una universidad o instituto. “Estos jóvenes, personas que están buscando su primer empleo y buscan desarrollarse y sostenerse a nivel temporal deben buscar empresas formales y certificadas”, especifica Soto.

-Formalización, más allá de un contrato escrito-

“La formalidad no es firmar un contrato, ponerte en planilla y listo. La consecuencia de la formalidad es el bienestar social, laboral y emocional”, asegura el gerente de Overall. Deja las siguientes recomendaciones para los postulantes a un trabajo a medio tiempo:

- Buscar certificaciones online. Pueden ser ISO, Great Place To Work, etc. No son indicadores absolutos, pero al menos da una idea de los estándares.

- Contactar a empleados actuales. Preguntar sobre el respeto de los horarios, qué actividades realizan en el día a día.

- Preguntar en las entrevistas el horario laboral establecido para el puesto y las responsabilidades específicas. Que en la conversación se deje en claro la remuneración, y que sea —mínimo— la establecida por el Estado. “El contraste entre el horario versus la remuneración es algo que el postulante debe tener en cuenta”.

-Preguntar sobre las actividades de clima laboral, sin temor. “El salario emocional puede superar el salario económico”, afirma.

Soto también hace mención que en verano, en trabajos de atención, se puede ganar inclusive más que el sueldo mínimo, porque por el aumento de demanda se establecen condiciones de mayor remuneración por cumplimiento de objetivos.

-Tendencia de puestos de trabajos formales en verano-

Según las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en enero del 2017 los puestos de trabajo en el sector formal privado aumentó 2.4%, en enero del 2018 3.8% y en enero del 2019 5.3%.