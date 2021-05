Llegado el covid-19 al Perú, las empresas ya inmersas en una transformación digital capitalizaron tal ventaja. Y las que no, se sumaron al esfuerzo, elevando el Índice de Madurez Digital de 59.44 el 2020 a 62.63 (fase encaminada) el 2021.

Así lo revela el tercer estudio sobre Madurez Digital en las empresas del Perú, de EY, el cual indica que el 56% de las firmas encuestadas aceleró su transformación en los últimos 12 meses y que la apuesta continuará soportada en inversión.

Así, para el 2021, el 55% de las compañías elevó su presupuesto para transformación digital respecto al año pasado, mientras que 37% lo ha mantenido. Solo 8% optó por disminuir el desembolso.

Francisco Escudero, socio de Consultoría de EY Perú, señaló que las firmas que elevaron el presupuesto tienen un mayor grado de madurez digital, reflejando así coherencia entre ambos indicadores. Por sectores, la banca y seguros, consumo masivo y retail, y la educación, destacan en ese grupo.

En función de su inversión, la mayoría (45%) de las compañías prioriza la estrategia e innovación, reflejando así una buena señal y cambio de perspectiva frente al 2020, cuando lo más relevante era la experiencia del cliente (31.3% el 2021). “Si me enfoco en la experiencia al cliente solamente, al principio de la cadena y no a lo largo, podemos estar descuidando algo y todo se nos viene abajo; pero si entro a la estrategia e innovación tendré un mejor diseño”, anotó.

En agenda del directorio

Escudero destacó que también ha cambiado la relevancia de la transformación digital en los directorios de las empresas. Y es que, en este año, 44% ya tiene este tema como prioridad en su agenda, cuando el año pasado estaba en el 39% de los mismos.

“Si lo tienen en su agenda, es un compromiso que tienen para que la empresa continúe. Si se atrasa o no lo hacen, la empresa no existirá, no venderá o venderá menos, está destinada al fracaso”, sostuvo.

Recordó que el directorio es el órgano más alto de las compañías y se encarga de velar por la sostenibilidad de las mismas en el largo plazo; es decir, actualmente proyectando el crecimiento hacia el año 2024.

Sobre la posibilidad de que las empresas reduzcan su inversión en transformación digital por la coyuntura electoral, Escudero consideró que este proceso debe continuar por la sostenibilidad de las mismas, más allá de asuntos políticos.

“Dejando de invertir podrían desperdiciar lo invertido, sería prácticamente un disparo a los pies”, finalizó.

Big Data y analítica, lo que más usan

Consultadas por el tipo de tecnología que vienen usando como habilitadores de transformación digital, 36% de las empresas dijo que emplea el Big Data y analítica, aprovechando así el volumen de información que los clientes generan durante las compras, según el tercer estudio sobre Madurez Digital en las empresas del Perú, de EY.

En segundo lugar, 22% usa plataformas colaborativas, que hoy son vitales para mantener la relación con los empleados que realizan trabajo remoto. Y si bien la automatización robótica y la inteligencia artificial son menos empleadas, el 65% de las compañías considera utilizarlas.

No obstante, estas organizaciones privadas no necesariamente cuentan con los perfiles orientados a aprovechar estas tecnologías para la transformación digital. Y es que, del total, solo 12% declara tener un rol responsable de este cambio. “Esto implica que el 88% de las organizaciones, considera la transformación digital como una función secundaria de algún rol ya existente, como podría ser el responsable de TI”.