En el Perú alrededor del 50% de las empresas se ven obligadas a pagar la llamada indemnización vacacional a algunos de sus trabajadores, debido a que no programaron sus vacaciones a tiempo.

Así lo estimó Ofisis, compañía de soluciones de software, en base a un sondeo realizado entre 500 empresas.

Cabe recordar que la indemnización se genera si un trabajador, luego de trabajar un año, no toma sus vacaciones en el segundo año inmediato.

La indemnización vacacional consiste en tres remuneraciones: una por el trabajo realizado, otra por el descanso vacacional adquirido y no gozado y finalmente, una remuneración por no haber disfrutado el descanso.

“En la mayoría de los casos se da por que las empresas se descuidan y llevan el control de vacaciones de una forma manual”, indicó el gerente de soluciones de Ofisis, Richard Culque.

Para reducir este sobrecosto, el ejecutivo recomendó a las empresas programar las vacaciones de su trabajadores con anticipación y utilizar software especializados en este rubro, que alertan cuando está por vencer el periodo para tomar vacaciones de un trabajador.

“Ello más aún que ahora resulta más complejo programar las vacaciones, ya que la legislación laboral se ha flexibilizado y ahora los trabajadores pueden sacar vacaciones de forma fraccionada, desde un día”, agregó.

La compañía brindó las siguientes recomendaciones sobre la programación de vacaciones:

Primero: Establecer las reglas (políticas) entre empleador y colaborador. Las vacaciones laborales son un beneficio que todo colaborador tiene derecho. Según el Decreto Legislativo 713 y modificado con el D.L. 1405, todo trabajador del sector privado que alcanza un año de labores tiene derecho a 30 días de vacaciones pagadas, siempre y cuando el empleador esté en el régimen general. Por otro lado, si trabaja en una mype o pyme solo le corresponde 15 días.

Segundo: Identificar con claridad las temporadas altas (venta y producción) de la empresa. Es importante que todo empresario identifique las fechas claves para que pueda contar con su personal y no merme su productividad, esto depende de la naturaleza específica del negocio.

Tercero: Definir las funciones del puesto de trabajo, esto es importante porque permite articular los perfiles de los empleados. Realizar una división del trabajo acertado y asignar responsabilidades dentro de la empresa.

Cuarto: Capacitar al trabajador para poder reemplazar al que sale de vacaciones. Esta capacitación es beneficiosa para ambos, tanto para el empleador como para el trabajador. El colaborador adquiere nuevos conocimientos y/o especialización; por otro lado, la empresa puede recuperar lo invertido con el aumento en la productividad del trabajador.

El último y lo más importante, según el especialista, es realizar un rol de programación. Cada jefatura debe realizar una programación y determinar en qué fechas y por cuánto tiempo debe salir el trabajador, para así evitar las indemnizaciones. No es recomendable esperar cumplir el año para salir de vacaciones por 30 días y/o pasarse de esos tiempos para forzar al trabajador a salir de vacaciones en la fecha que él no considera.

Aspectos que el trabajador debe tener en cuenta

Para hacer goce de sus vacaciones laborales por ley, los trabajadores deben de haber cumplido ciertos requisitos.

· Haber trabajado por un año de manera continua. El año de labor se contará desde la fecha que el trabajador ingreso a trabajar.

· Haber cumplido con un determinado número de días efectivos de trabajo, un aproximado de 210 días. Por cada mes de labor, el trabajador ya contabiliza dos días y medio de vacaciones, en doce meses, 30 días.

· El trabajador solicita sus vacaciones y el empleador tiene la potestad de aprobarlo y no denegárselo. En algunos casos puede que no le aprueben la fecha en la que solicita, sin embargo, el empleador puede negociar las fechas de salida para el siguiente mes, pero no prohibirle su derecho. En muchas oportunidades las vacaciones son negociadas entre el empleador y el trabajador.