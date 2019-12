El tiempo de permanencia de los ejecutivos -principalmente de quienes se encuentran en mandos altos- es clave para que las empresas mantengan un rumbo claro. De acuerdo a un estudio elaborado por ND Executive Search, actualmente el 44% de gerentes generales en el país permanece más de 5 años en el puesto.

“Los altos ejecutivos son quienes mantienen el know how de la compañía. Sin permanencia vas a tener organizaciones impredecibles y desconfiadas donde eventualmente va a fugar el talento hacia empresas con un rumbo claro”, afirmó Juan Pablo Delgado, Managing Partner de ND Executive Search.

El estudió también reveló que en el caso de gerentes comerciales se encontró que el tiempo de permanencia de los ejecutivos actuales con más de 5 años es de 31%.

Los gerentes de TI son los que tienen el menor índice de retención; en Perú el 51% tiene menos de tres años en el cargo. Por otro lado, Delgado señaló que el sector con el mayor índice de retención es el financiero. “El sector agrícola también está demandando mayor cantidad de talento”, sostuvo el ejecutivo.

Desvinculación

El estudio elaborado por la firma especializada en búsqueda de ejecutivos también indagó sobre el motivo de desvinculación entre un gerente y una empresa.

En el caso de gerentes generales los motivos de retiro fueron por desvinculación promovida por la empresa para el 53% de los casos.

De manera general, la renuncia voluntaria es inferior a la desvinculación. “La salida de ejecutivos normalmente está relacionada a temas ligados a las habilidades blandas más que a conocimientos del negocio”, manifestó Delgado.