En EE.UU. discrepan sobre si abrazos y chistes 'colorados' son aceptables en la oficina

Los estadounidenses discrepan sobre lo que constituye o no acoso sexual según su edad, origen étnico y género, lo que plantea un desafío para quienes supervisan esas conductas en el trabajo.

El asunto se ha convertido en un foco de interés en Estados Unidos por una serie de casos de hombres destacados de la política, el entretenimiento y las comunicaciones que han visto golpeadas sus carreras por denuncias de conducta sexual impropia en los últimos meses.

Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el miércoles pidió a más de 3,000 adultos estadounidenses que consideraran ocho escenarios diferentes y luego decidieran si consideraban cada uno como un ejemplo de acoso sexual.

La diferencia en las respuestas evidenció la necesidad de que los empleadores definan los parámetros esperados, dijeron expertos laborales.

Si bien la mayoría de los adultos en la encuesta, realizada entre el 13 y 18 de diciembre, estuvieron de acuerdo en que actos como tocar intencionalmente o besar a alguien "sin su consentimiento" equivalían a acoso sexual, no había el mismo consenso respecto de otras conductas.

Por ejemplo, a la pregunta de si los "piropos no deseados sobre la apariencia" equivalen a acoso, el 38% de los adultos dijo "sí" y el 47% "no".

Un 41% de los adultos dijo que pensaba que si alguien les contaba "chistes picantes" era acoso, pero el 44% dijo que no. El 44% de los adultos dijo que un abrazo no consentido era inapropiado, frente a un 40% que no lo consideró así.

Tocar y abrazar

Dado que las personas en el trabajo tienen diferentes ideas sobre lo que es apropiado, los gerentes deben capacitar a sus empleados y establecer líneas de conducta claras para que no haya malentendidos, dijo Suzanne Goldberg, directora del Centro de Género y Ley de Sexualidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Columbia.

"La responsabilidad recae en los empleadores" para establecer el tono, dijo Goldberg. "Incluso si los compañeros de trabajo no objetan o van a la gerencia a quejarse".

En la encuesta de Reuters/Ipsos, por ejemplo, el 19% de los hombres dijo que tocar a alguien sin querer y sin su consentimiento no era acoso sexual, pero sólo lo consideró así el 11% de las mujeres. La encuesta no especificó exactamente qué se entiende por tocar sin consentimiento.

El 52% de las personas de minorías raciales dijo que consideraban que los abrazos no consensuados eran acoso sexual, en comparación con el 39% de los blancos.

Si bien la mayoría de los adultos dijo que pensaban que enviar "fotos pornográficas" a alguien sin su consentimiento constituía acoso sexual, los jóvenes parecían ser más permisivos.

El 83% de los millennials o los adultos nacidos después de 1982, dijeron que era acoso sexual, en comparación con el 90% de los de la generación X (nacidos entre 1965 y 1981) y el 94% de los 'baby boomers' (nacidos entre 1946 y 1964).

Los expertos en ley de acoso sexual dijeron que es comprensible que las mujeres, especialmente las de minorías raciales, definan el acoso sexual de manera diferente que los hombres, porque muchas lo han experimentado de primera mano.

"Los hombres no cruzan la calle para evitar a personas", dijo Joanna Grossman, profesora de derecho en la Universidad Metodista del Sur, que se especializa en la igualdad laboral. "Prácticamente todas las mujeres lo hacen, hayan sido atacadas o no antes. Es parte de crecer en un grupo que ha sido víctima durante tanto tiempo".

La encuesta de Reuters/Ipsos se realizó por internet en inglés en todo Estados Unidos. Tiene un intervalo de credibilidad, una medida de precisión, de 2 puntos porcentuales para toda la muestra. El intervalo de credibilidad es más alto para los subconjuntos de sexo, edad y raza, ya que el tamaño de la muestra es menor.​