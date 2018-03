Diez secretos para iniciar tu startup más rápido

- / -

Foto 2 | Vende lo que sea. Hay algunos emprendedores que saben exactamente qué tienen que vender, pero también hay otros que no tienen idea. Así que mi consejo es: vende lo que sea, los más grandes emprendedores no están vendiendo nada “nuevo”, pero si una nueva forma de hacerlo, por ejemplo: Sam Walton (Walmart): lo mismo que puedes encontrar en cualquier tienda de la esquina; Ted Turner (CNN): difusión de televisión y publicidad; Howard Schultz (Starbucks): café, o Warren Buffett (Berkshire Hathaway), acciones de otras personas. Los emprendedores no siempre innovan así que puedes utilizar el producto de alguien más y venderlo, como lo hizo Richard Branson.