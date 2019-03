Diez libros para expandir tu cerebro

Warren Buffet pasa el 80% de su tiempo leyendo, Bill Gates lee unos cincuenta libros al año y Mark Zuckerberg creó un club de lectura online en el que animaba a los seguidores a leer, al menos, un libro cada dos semanas. Todos los líderes mundiales tienen, por lo menos, un libro de referencia que les ha guiado, les ha mostrado una nueva perspectiva o les ha aportado visión y conocimiento en sus vidas.

El poder de la lectura es incalculable. Cuando una persona lee, desarrolla su mente. La lectura aporta conocimiento y, en definitiva, enriquece nuestras vidas.

Si quiere expandir su cerebro y seguir creciendo en el ámbito personal o profesional, debe tener como guía un libro. A continuación, compartimos el listado realizado por CNBC Make it, portal especializado en las finanzas, en el que enumera los libros que pueden ayudarlo a desarrollar su inteligencia y lograr sus objetivos.

Mastery de Robert Greene

‘Maestría’ en español.

Este libro es una versión catalogada de 1,000 biografías, todo bajo el pretexto de enseñar cómo convertirse en un maestro en lo que amas”.

Bold de Peter Diamondis y Steven Kotler

Básicamente, si quiere conocer el futuro, tiene que leer esto. Y complementarlo con ‘Abundance’ de estos mismo autores.

Outliers de Malcolm Gladwell

‘Fuera de serie’ en español.

Gladwell no es la primera persona en llegar a la regla de las 10.000 horas, ni la primera en documentar lo que se necesita para convertirse en el mejor del mundo en algo. Pero sus historias son muy buenas explicando estos profundos conceptos: ¿Cómo llegaron los Beatles a ser los mejores de su época? ¿Por qué los jugadores profesionales de hockey nacen en enero, febrero y marzo? Y así, sucesivamente.

Where Good Ideas Come From de Steven Johnson

‘Las buenas ideas’ en español.

Las ideas provienen de una confluencia de la historia, ubicaciones geográficas específicas “posibles a nuestro al rededor”, etc. Las conexiones que hace Johnson son brillantes. Por ejemplo, The Gutenberg Press (que se inventó debido a las mejoras en los telares de costura), hizo que todos se dieran cuenta de que tenían mala vista.

La lectura enriquece el alma, alimenta el espíritu y activa el intelecto. (Foto: Pixabay)

Así se creó la ciencia de las lentes, y finalmente se crearon los microscopios. Y por ende, los gérmenes fueron finalmente descubiertos. Así se descubrió la ciencia médica moderna. Johnson es un pensador y un enlazador y cuenta una buena historia. Esta es una de ellas.

Man’s Search for Meaning de Victor Frankl

‘El hombre en busca del sentido’ en español.

No lo lea por el Holocausto, ni por la teoría psicológica. Léalo porque cuando esté por la mitad del libro se dará cuenta de que su vida ya no es la misma. Y la próxima vez que tenga la oportunidad de susurrarle al oído a alguien sobre el hecho de suicidarse, susúrrale las palabras de este libro.

Born Standing Up de Steve Martin

Este es un libro que aborda las pasiones del autor. Siempre es bueno un autor que ha tomado en cuenta su pasión, lo haya documentado y que termine compartiéndolo con los lectores. El libro ‘Bounce’ de Mathew Syed, campeón de ping-pong del Reino Unido, es otro de estos ejemplos.

Zero to One de Peter Thiel

De cero a uno en español.

Hay muchos libros de negocios en todos lados. El 99% de ellos son best sellers. Thiel, el fundador de PayPal y primer inversor en Facebook, es brillante al compartir con sencillez sus teorías sobre cómo construir un negocio multimillonario.

Quiet de Susan Cain

‘Tranquilo’ en español.

Probablemente medio mundo es introvertido. Quizás más. No es una vida fácil de vivir. Este libro le muestra al lector cómo desbloquear los poderes secretos que probablemente la mitad del mundo necesita desbloquear.

Antifragile de Nassim Taleb

Antifrágil en español.

La autora habla sobre la antifragilidad y señala que es como construir un sistema, incluso en el que funciona para usted a nivel personal, donde usted, si se daña a sí mismo de alguna manera, se vuelve más fuerte. En el libro habla sobre la antifragilidad a lo largo de la historia, hasta nuestra situación económica actual e incluso en nuestras situaciones personales.

Mindset de Carol Dweck

‘Mentalidad’ en español.

No es el hecho de mejorar uno mismo (comer bien, dormir bien, etc.), sino cómo puede continuar un camino de mejora para que pueda disfrutar realmente de las sutilezas a un nivel muy profundo de lo que sea que ames. Carol Dweck, a través de una investigación masiva y una narración de historias, le muestra al lector cómo continuar en el camino de la mejora y por qué tantas personas se desvían de ese camino.