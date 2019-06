Diez formas de saber si está listo para ascender en su trabajo

FOTO 25 | Diversifica y vencerás. La diversificación de la oferta es parte crucial de la etapa de crecimiento de una empresa. Pero si no se planifica concienzudamente, los resultados pueden ser nefastos. Hace unos años, tres amigos de la universidad montaron un negocio. El rumbo no estaba demasiado claro, aparte del deseo de divertirse trabajando. En un principio se centraron en pequeños clientes, conocidos, amigos... pero, poco a poco, hicieron una definición más exacta de su actividad y se posicionaron como una empresa dedicada a las aplicacionesweb, al multimedia de calidad y a la producción audiovisual. Según fueron llegando los clientes (un banco internacional, entre ellos), su actividad se hizo más compleja y la plantilla llegó a duplicarse. Proyectos para grandes compañías, nuevos puestos en el organigrama –programador y gestor de proyectos–, cambio de oficina... Unos años después el crecimiento se estabiliza, así como el ritmo de producción, una situación que la empresa no podía permitirse. ¿Qué hacer? Diversificar los negocios que a partir de entonces funcionarían como tres líneas operativas independientes aunque muy interrelacionadas entre sí.