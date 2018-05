Diez consejos para trabajar y estudiar a la vez sin complicarte

FOTO 1 | 1. No reconocer la contribución de otros a tu trabajo. Una de las verdades más crudas que he aprendido sobre management es que cuando los que están abajo de ti lo hacen bien es totalmente su éxito, pero cuando se equivocan, es totalmente tu culpa. Me di cuenta rápidamente de que la gente a la que más respeto y con la que más disfruto trabajar es la que siempre le da el crédito a quien lo tiene. Esto significa no meterle el pie al otro y hacernos responsables de los errores que cada uno comete. También significa que quiero ser reconocida como que anima a las personas con las que trabaja. Francamente, los ascensos y los aumentos tienen tanto que ver con caerle bien a la gente y saber trabajar en equipo como con hacer méritos para ganártelos. Si no quieres que te asciendan, no celebres los éxitos de los demás, sé constantemente negativo y no reconozcas cuando alguien hace algo bien.