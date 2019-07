Días feriados vs no laborables ¿en qué se diferencian? Las jornadas no laborables del 26 y 27 de julio serán obligatorias tanto para los sectores público y privado. Ello se diferencia de otros días no laborables, donde para el sector privado era solo voluntario.

El derecho por vacaciones no es el mismo en todos los países. Cada cual lo establece según un régimen laboral. (Foto: Freepik) El derecho por vacaciones no es el mismo en todos los países. Cada cual lo establece según un régimen laboral. (Foto: Freepik)