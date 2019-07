Cuándo dejar ir a un trabajador que lleva mucho tiempo en la empresa

Aunque parezca complicado, a veces es necesario tomar una decisión que quizás no pensaba ejecutarla jamás. ¿De qué se trata? De dejar ir a un colaborador que ha estado mucho tiempo en la empresa .

Pero ¿por qué hacerlo, si esta persona ha dado los mejores años de su vida para que la organización se desarrolle? Por más que trate de buscar una respuesta, de repente no quiere darse cuenta que con el paso del tiempo, la visión de ambos, usted como empleador, y la de su trabajador, ha cambiado y ya no apuntan en la misma dirección.

Y a pesar de que su colaborador tenía el potencial para desarrollar los proyectos que más le apasionaba para su compañía, si a él no le interesaba, no tiene sentido tenerlo en sus filas. Antes de tomar una medida, converse con él o ella y si no hay nada más que hacer, proceda con lo que había pensado.

Para determinar si un empleado que lleva mucho tiempo en su empresa estaría mejor en otra parte, el portal Entrepreneur da a conocer el proceso que debe realizar.

Converse y hable con honestidad con su empleado para conocer el porqué de su actitud negativa. (Foto: Pixabay)

1. Analizar si tiene la misma visión que la empresa

Hay momentos en que los empleados, a pesar de no compartir la visión de la compañía, continúan trabajando para usted, ya sea por el dinero fijo que perciben o porque saben cómo hacer sus labores desde hace tiempo; sin embargo, hay situaciones en los que muestran señales negativas como entregar tarde los proyectos, trabajos de mala calidad, estar en desacuerdo con sus superiores, etc., en los que debe estar alerta.

Si percibe esto, actúe rápido para saber si es algo temporal o hay una desconexión definitiva. Tenga en cuenta que los colaboradores y la organización deben estar alienados para alcanzar las metas trazadas.

2. Converse con su colaborador

Si ya se percató que su trabajador no se siente cómodo, agende una reunión para hablar del problema. Empiece haciéndole llegar sus observaciones y escúchelo atentamente. Quizás haya tenido un mal mes y se está desquitando en el trabajo. La plática debe ser honesta por ambos lados y analice qué es lo que le molesta. Si el problema no tiene nada que ver con la empresa, resuélvalo por separado; si es lo contrario, investigue más.

Respuestas a preguntas como: ¿el problema lo tiene con una parte específica de la visión o la visión general de la empresa? ¿Fue una decisión en particular la que lo molestó o hubo una serie de eventos que lo llevaron a este punto? ¿Su empleado tiene algún punto relevante que la empresa debería tratar o está comprometido con su visión que no admite críticas?, le indicarán que acciones tomar.

Tenga en cuenta que como empleador debe buscar el bienestar de su empresa y si un colaborador ya no comparte la misma visión, déjelo ir. (Foto: Freepik)

3. Ten varias alternativas

Si llegan a un acuerdo que no sea el despido, lo que puede hacer es cambiarlo a un puesto diferente o que los proyectos iniciados se vayan a otro departamento, pero de ninguna manera cargue de trabajo extra a otros colaboradores para mantener a un empleado. Si hace esto, provocará la misma reacción de antipatía con el resto.

Lo mejor es buscar una solución para que ese empleado siga siendo productivo, si esta no existe y esta persona no está dispuesta a adaptarse, pase a la decisión definitiva.

4. La decisión que mejor sea para la empresa

Si la situación es irreconciliable, ha llegado el momento de tomar una decisión drástica. Tenga en cuenta que primero está la empresa y quizás lo mejor es dejar ir a esa persona, pese a que es su amigo o un empleado muy capaz.

Si aun así, prefiere mantenerlo un poco más para ver si cambia de actitud, lo único que conseguirá es crear un ambiente de tensión con alguien que ya no está dispuesto a dar lo mejor de sí para la compañía.