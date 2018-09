Ante una decisión, pensemos en los objetivos

Cuando tomamos decisiones, lo más común es enfocarse en alternativas; es decir, uno reconoce que hay un problema de decisión, identifica qué opciones tiene, establece los objetivos que quiere lograr, evalúa las alternativas con los objetivos y decide qué hacer.

Lo mismo pasa en muchos directorios que enmarcan un problema (como la falta de participación en un mercado) en base a una alternativa o solución implícita. Los gerentes formulan el problema de tal manera que la solución propuesta es la lógica. Eso se conoce en inglés como alternative focus thinking.

Alberto Franco, profesor e investigador de PBS, plantea hacer lo contrario: enfocarnos en lo que queremos obtener desde un principio y luego ver si hay opciones que son relevantes en ese contexto. “No necesariamente es malo enfocarse en las alternativas, pero la evidencia empírica sugiere que si uno se centra en los objetivos, el resultado es mucho más eficiente”, afirma Franco, Ph.D. en Investigación de Operaciones por London School of Economics.

No obstante, el experto reconoce que no es sencillo establecer los objetivos que son relevantes para una decisión pues el proceso requiere valorar diversos marcos, preferencias y niveles de logro.

Enfoque en el valor

“Es más fácil pensar en alternativas y escoger entre ellas. Pero si uno realmente quiere buscar alternativas centradas en el valor (value-focused decision making), primero tiene que estar seguro de los objetivos que quiere lograr, y luego preguntarse: ‘¿qué alternativas me darían la máxima participación de mercado?’”

Por último, anotó que para tomar buenas decisiones, se debe considerar alternativas bien diferentes, en base a distintos logros y objetivos para forzarnos a hacer ponderaciones. “Si todas son parecidas no tengo problema de decisión. Pero si me ofrecen cosas distintas me obligan a sopesar".